Українцям розповіли, де можна купити якісну олію

На що звернути увагу

Відповідно до статті 20 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" оператор ринку відповідає за виконання вимог законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів.

Вся необхідна інформація про олію має бути відображена на її етикетці відповідно до вимог статті 6 Закону України "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів".

Зокрема, виробники відповідають за інформацію про харчовий продукт, тому зобов'язані забезпечити наявність і точність інформації про харчовий продукт.

Де купувати олію

Для того, щоб бути впевненим у належній якості та безпечності харчових продуктів, потрібно купувати їх тільки в спеціально призначених для цього місцях.

Мова йде про магазин, супермаркети та ринки, які зареєстровані відповідно до статті 25 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності і якості харчових продуктів" в державному реєстрі.

Тобто адміністрація магазину повинна мати в розпорядженні документи, які мають підтвердити походження продукту, а виробник - походження інгредієнтів.

Якщо виникли сумніви в якості та безпечності харчового продукту, зокрема олії, що продається в магазині, то можна оформити офіційне звернення до територіального органу Держпродспоживслужби.

Як перевірити якість рослинної олії

Тест на розчинення солі

У невеликій ємності змішайте 50 мл олії з чайною ложкою солі та добре перемішайте. Якщо олія чиста і без домішок, сіль повинна залишитися нерозчиненою.

Однак, якщо сіль частково або повністю розчиниться, це свідчить про наявність в олії надлишку води, що є ознакою низької якості.

Поглинання тканини

Налийте не велику кількість олію у чашку. Далі накрийте отвір склянки і обережно переверніть його на мить. Після цього поспостерігайте за тканиною щодо наявності круглого сліду олії.

Якщо слід залишається круглим і не розповсюджується за межі кола, це свідчить про хорошу якість олії.

Ще в магазині можна провести перевірку якості. Просто переверніть пляшку вгору дном і злегка струсіть її. Якщо ви помітите, що в олії утворюються маленькі бульбашки, це позитивний знак якості.

Але якщо олія залишається густою і однорідною, без бульбашок, швидше за все, вона поганої якості..