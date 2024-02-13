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Украинцам рассказали, где категорически нельзя покупать неупакованный хлеб

Вторник 13 февраля 2024 12:33
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Украинцам рассказали, где категорически нельзя покупать неупакованный хлеб В каких магазинах категорически нельзя покупать хлеб без упаковки (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине в некоторых магазинах может продаваться хлеб без упаковки. Следует знать, пакет нужно покупать отдельно, ли это является нарушением.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Госпродпотребслужбы.

Что об этом говорится в законе

Согласно статье 20 Закона Украины "Об основных принципах и требованиях безопасности и качества пищевых продуктов", операторы рынка отвечают за выполнение требований законодательства о безопасности и отдельные показатели качества пищевых продуктов.

Поэтому должны соблюдаться требования этого закона относительно гигиенических требований к пищевым продуктам на всех стадиях их производства и обращения.

В то же время, согласно статье 3 Закона Украины "Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины" распространение пластиковых пакетов осуществляется исключительно на платной основе.

Правилами розничной торговли продовольственными товарами регламентировано, что при отпуске хлеба и хлебобулочных изделий продавцом, а также в случае самостоятельного отбора изделий потребителями необходимо пользоваться щипцами, ложечками, лопатками, вилками или полосками чистой бумаги.

Какие есть запреты

Запрещается отпуск неупакованного хлеба и хлебобулочных изделий работниками, производящими наличные расчеты (принимают деньги).

Также в случае отсутствия в определенной местности стационарных предприятий торговли хлеб и хлебобулочные изделия, реализуемые из специализированного транспорта и лотков, должны быть обязательно упакованными.

Поэтому при продаже хлебобулочных изделий продавцы должны позаботиться об обеспечении гигиенических требований и специальных средств. В случае выездной торговли - обязательно обеспечить его упаковку.

Добавим, что нарезанный хлеб удобен для потребителей. Однако возможен риск, скрываемый в этом виде хлеба. В частности, нарезанный хлеб может быть подвержен росту вредных микроорганизмов из-за контакта с воздухом.

Ранее мы сообщали, откуда на хлебе появляются белые пятна.

Также мы писали, почему не стоит покупать нарезной хлеб.

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