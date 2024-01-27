Украина запустила доставку водительского удостоверения в еще пять стран

Украинцы в еще пяти странах могут оформить доставку водительского удостоверения. Всего услуга доступна в 17 странах.

Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

По его словам, услуга доставки водительских прав теперь доступна в Болгарии, Франции, Нидерландах, Турции и Австрии.

Он уточнил, что за почти три месяца работы такой услуги всего было получено около 3 тысяч заявок. Больше всего - в Польше.

Международная доставка происходит в течение 15 дней.

"Это одна из самых популярных сервисных услуг МВД за рубежом, поэтому мы постоянно работаем над расширением списка стран, где она будет доступна", - отметил Клименко.

Напомним, украинцы, которые потеряли свое водительское свидетельство, могут подать заявку на его восстановление онлайн, или же лично обратиться в сервисный центр МВД.

Также мы писали, что мошенники пытаются обмануть украинцев, которые хотят получить водительское удостоверение.