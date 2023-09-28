Украинцы могут платить за газ меньше: когда предоставляются льготы

В Украине можно получить льготы на оплату за доставку и распределение газа. Скидки за "голубое топливо" предоставляются, если расход в месяц не превышает установленные социальные нормативы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины .

Как отмечают в Фонде, социальные нормы жилья и социальные нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом определены постановлением Кабинета Министров от 6 августа 2014 года (№ 409 "Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания" (с изменениями).

Какие предусмотрены социальные нормативы для льгот на оплату услуг по снабжению и распределению природного газа

С газоснабжения при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения - соцнорматив 3,3 куб. м на одного человека в месяц.

С газоснабжения, если есть плита, но нет централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя - 5,4 "кубов" на человека в месяц.

С газоснабжения при наличии плиты и газового водонагревателя - 10,5 "кубов" соответственно.

Напомним, ранее в ПФУ указывали перечень льгот по оплате ЖКУ, предоставляемых с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи.