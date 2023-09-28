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Украинцы могут платить за газ меньше: когда предоставляются льготы

Четверг 28 сентября 2023 11:37
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Украинцы могут платить за газ меньше: когда предоставляются льготы Фото: в ПФУ рассказали о соцальных нормативах для льгот на оплату за газ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Украине можно получить льготы на оплату за доставку и распределение газа. Скидки за "голубое топливо" предоставляются, если расход в месяц не превышает установленные социальные нормативы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Как отмечают в Фонде, социальные нормы жилья и социальные нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом определены постановлением Кабинета Министров от 6 августа 2014 года (№ 409 "Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания" (с изменениями).

Какие предусмотрены социальные нормативы для льгот на оплату услуг по снабжению и распределению природного газа

  • С газоснабжения при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения - соцнорматив 3,3 куб. м на одного человека в месяц.
  • С газоснабжения, если есть плита, но нет централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя - 5,4 "кубов" на человека в месяц.
  • С газоснабжения при наличии плиты и газового водонагревателя - 10,5 "кубов" соответственно.

Напомним, ранее в ПФУ указывали перечень льгот по оплате ЖКУ, предоставляемых с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи.

А также перед этим сообщалось, что некоторые украинцы могут не платить по счетам за газ в полном размере - скидка предоставляется за абсолютно весь потребленный объем газа.

Кроме того, ранее РБК-Украина писало, что украинцы могут платить за коммуналку в 4 раза меньше.

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