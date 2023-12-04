Украинцам рассказали, к какой проблеме приводит постоянный стресс: вот как помочь себе

В Украине из-за постоянного стресса всем легко обрести эмоциональное выгорание. Во время такого состояния важно помочь себе вовремя.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram Национальной службы здоровья.

Симптомы эмоционального выгорания

К основным симптомам врачи отнесли:

чувство истощения и постоянной усталости

ощущение того, что все рушится с рук, растерянность

перепады настроения, раздражение по пустякам

отсутствие внутренней мотивации для повседневной деятельности

снижение профессиональной активности

неудовлетворенность жизнью

Как предотвратить эмоциональное выгорание

Начать следует с простого - восстановить баланс между работой и личной жизнью. Также важно:

соблюдать распорядок дня и сна, заниматься физической активностью

установить определенные пределы для сверхурочных задач, серфинга в интернете

полноценно питаться

выделять время для себя - своих хобби, ухода за собой

выделять время для развития и изучения нового

праздновать малейшие успехи и победы, в том числе - личные

обратиться за нуждами к квалифицированной помощи, и начать можно с семейного врача

Для того чтобы ваша жизнь была приятной, а ваши ресурсы не испарялись, врачи советуют придерживаться следующих рекомендаций.

Возьмите перерыв

Даже если вы обожаете работу и каждое утро просыпаетесь с мыслями о ней, пауза нужна всем. Полноценный активный отпуск может спасти от выгорания и оказать силы.

Заботьтесь о себе

Уделите 5 минут чашке любимого чая или кофе, телефонному разговору или любимой музыке, если испытываете прилив тревоги или раздражения.

Планируйте день

Следует начать день с приятного дела, а затем переходите к поставленным задачам.

Хвалите себя

Напоминайте себе о собственных достижениях. Выписывайте самые значительные достижения дня, если вам мешает внутренний перфекционизм.

Чередуйте сложные задачи с приятными

Перенапряжение во время работы не способствует удержанию ресурса, а затем вы начинаете выгорать. Планируйте свой день так, чтобы он был сбалансированным, приятным и продуктивным.

Физическая активность

Это эффективный способ избавиться от выгорания. После нескольких простых упражнений тело начнет подгонять вас поскорее закончить работу и заниматься спортом.

Будьте внимательны

Если человек находится в стрессовом состоянии, главной проблемой является недостаток осознания причины. С внимательными и взвешенными шагами у вас появится больше времени для размышления и решения проблем.