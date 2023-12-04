Украинцам рассказали, к какой проблеме приводит постоянный стресс: вот как помочь себе
В Украине из-за постоянного стресса всем легко обрести эмоциональное выгорание. Во время такого состояния важно помочь себе вовремя.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram Национальной службы здоровья.
Симптомы эмоционального выгорания
К основным симптомам врачи отнесли:
- чувство истощения и постоянной усталости
- ощущение того, что все рушится с рук, растерянность
- перепады настроения, раздражение по пустякам
- отсутствие внутренней мотивации для повседневной деятельности
- снижение профессиональной активности
- неудовлетворенность жизнью
Как предотвратить эмоциональное выгорание
Начать следует с простого - восстановить баланс между работой и личной жизнью. Также важно:
- соблюдать распорядок дня и сна, заниматься физической активностью
- установить определенные пределы для сверхурочных задач, серфинга в интернете
- полноценно питаться
- выделять время для себя - своих хобби, ухода за собой
- выделять время для развития и изучения нового
- праздновать малейшие успехи и победы, в том числе - личные
- обратиться за нуждами к квалифицированной помощи, и начать можно с семейного врача
Для того чтобы ваша жизнь была приятной, а ваши ресурсы не испарялись, врачи советуют придерживаться следующих рекомендаций.
Возьмите перерыв
Даже если вы обожаете работу и каждое утро просыпаетесь с мыслями о ней, пауза нужна всем. Полноценный активный отпуск может спасти от выгорания и оказать силы.
Заботьтесь о себе
Уделите 5 минут чашке любимого чая или кофе, телефонному разговору или любимой музыке, если испытываете прилив тревоги или раздражения.
Планируйте день
Следует начать день с приятного дела, а затем переходите к поставленным задачам.
Хвалите себя
Напоминайте себе о собственных достижениях. Выписывайте самые значительные достижения дня, если вам мешает внутренний перфекционизм.
Чередуйте сложные задачи с приятными
Перенапряжение во время работы не способствует удержанию ресурса, а затем вы начинаете выгорать. Планируйте свой день так, чтобы он был сбалансированным, приятным и продуктивным.
Физическая активность
Это эффективный способ избавиться от выгорания. После нескольких простых упражнений тело начнет подгонять вас поскорее закончить работу и заниматься спортом.
Будьте внимательны
Если человек находится в стрессовом состоянии, главной проблемой является недостаток осознания причины. С внимательными и взвешенными шагами у вас появится больше времени для размышления и решения проблем.
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