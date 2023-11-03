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Четыре важных фактора: врач объяснила, как спорт влияет на ваше психическое здоровье

Пятница 03 ноября 2023 19:02
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Четыре важных фактора: врач объяснила, как спорт влияет на ваше психическое здоровье Как спорт оказывает влияние на психическое здоровье человека (фото: freepik_com)
Автор: Анна Шиканова
Эксперт: Уляна Вернер

Психическое здоровье - это не менее важный аспект нашего общего здоровья, как и физическое состояние организма. Стрессы, тревожность и депрессия стали распространенными проблемами, и все больше людей ищут пути для улучшения своего психического благополучия. Одним из таких путей является физическая активность, оказывающая значительное влияние на психическое здоровье.

О том, как спорт влияет на наше ментальное здоровье, рассказала для РБК-Украина (проект Styler) врач и health-экспертка Ульяна Вернер.

Гормональное влияние

Один из ключевых аспектов взаимосвязи физической активности и психического здоровья - это выработка в мозге таких веществ, как эндорфины.

Эндорфины известны как "гормоны счастья", поскольку они помогают снижать стресс, улучшать настроение и уменьшать чувство боли.

Регулярная физическая активность стимулирует выработку гормонов, что приводит к улучшению эмоционального и общего психического состояния.

Снижение тревожности и депрессии

Исследования подтверждают, что регулярная физическая активность помогает снизить уровень тревожности и депрессии.

Физические нагрузки способствуют увеличению выделения серотонина и норадреналина, которые играют важную роль в регулировании настроения и расслаблении.

Также спорт способствует снижению уровня стресса, поскольку физическая активность помогает снижать уровень кортизола.

Улучшение самооценки и когнитивных функций

Спорт помогает улучшить самооценку и самоуважение. Достижение физических целей и улучшение физической формы могут влиять на восприятие себя и самооценку.

Это особенно важно для людей, страдающих депрессией или тревожностью. Физическая активность также оказывает положительное влияние на когнитивные функции, такие как способность к концентрации, памяти и принятию решений.

Социальное измерение

Спорт также может способствовать социальной интеграции и уменьшать чувство одиночества. Будучи частью спортивного коллектива или группы, люди могут общаться, строить новые отношения и находить поддержку в сообществе.

Физическая активность является мощным инструментом по улучшению психического здоровья. Регулярная тренировочная деятельность способствует выработке эндорфинов, снижению тревожности и депрессии, улучшению самооценки, увеличению когнитивных функций и поддержке социальных связей.

Так что спорт не только помогает нам быть физически здоровыми, но и способствует нашему психическому благополучию.

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