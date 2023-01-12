Украинцам рассказали, подорожает ли в скором времени хлеб

В Украине не будет дефицита на хлеб, а дорожать этот продукт в ближайшее время не будет.

Об этом во время телемарафона заявил президент Всеукраинской ассоциации пекарей (ВАП) Александр Тараненко.

Грозит ли украинцам дефицит хлеба?

По словам эксперта в этой отрасли, в Украине есть запас зерновых, поэтому переживать не стоит.

"О наличии хлеба переживать не стоит, поскольку запасов зерновых, которые являются основным сырьем для производства хлеба, у нас достаточно", - сказал эксперт.

По его словам, основной проблемой для хлебзаводов и пекарен являются перебои с светом.

"Мы вынуждены значительную часть хлеба производить с помощью генераторов, но не у всех предприятий есть возможность их приобрести. Потому что это дорогостоящая вещь", - сказал Тараненко.

"К примеру, генератор, который может обеспечить потребности средних размеров хлебозавода, стоит на сегодняшний день 3-4 млн гривен. Для хлебозавода это большие средства, а льготное кредитование, к сожалению, ограничено", –добавил президент ВАП.

Будет ли хлеб дорожать?

Эксперт отметил, что за прошлый год хлеб подорожал значительно меньше, чем ряд других продуктов питания – на 20-25% в зависимости от региона и сорта хлеба.

Продукт подорожает максимум на пару процентов.

“Возможен рост цены хлеба на пару процентов, что опять-таки связано с ростом стоимости или сырья, или энергоносителей, или еще каких-то составляющих себестоимости. Оснований для существенного подорожания – на несколько гривен за хлеб – я не вижу”, – отметил Тараненко.