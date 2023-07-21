Врачи назвали популярные "сердечные" капли, которые опасны для здоровья

Корвалол и другие успокаивающие капли на травах могут серьезно навредить здоровью. Главная опасность - такое лекарство полностью не исследовано.

Об этом рассказали на странице онлайн-ресурса доказательной медицины "Бережи себе" в Telegram .

Почему такие лекарства вредные

Специалисты говорят, что привычка накапать что-то от сердца глубоко вошла в быт украинцев из-за стрессовых событий. Однако "капли на травах" могут представлять серьезную опасность.

Обычно речь идет о Корвалоле - препарате на основе валерианы. По словам экспертов, растение валериана содержит сотни компонентов, которые влияют на организм человека.

Опасность растительных препаратов в том, что их не исследовали по поводу того, как все эти компоненты взаимодействуют друг с другом и другими препаратами, которые человек может принимать.

"Кто-то может сказать, мол, не работает, и что? Пусть человек принимает, если ему становится от этого легче. Эффект плацебо никто не отменял", - пишут медики.

Какая угроза

"Сердечные" капли все привыкли принимать, когда человек испытывает покалывание в сердце, тяжесть в груди и головокружение. Такие симптомы могут свидетельствовать о болезни сердца и сердечном приступе.

Сердечный приступ может произойти не сиюминутно, а длиться часами или даже днями. Большинство таких лекарств содержит фенобарбитал и другие синтетические барбитураты, отвечающие за "иллюзию успокоения". Человек начинает ощущать сонливость, слабость, реакции замедляются.

Однако иллюзия покоя маскирует угрожающие симптомы. Как следствие, человек может откладывать визит к врачу, потерять время и получить инфаркт миокарда.

Следует помнить, что лекарство "на травах" может сыграть злую шутку, маскируя симптомы серьезной болезни.

Симптомы проблем с сердцем

Часто сердце может подавать сигналы, которые не следует приглушать "сердечными" каплями. Есть определенные симптомы, при которых нужно сразу обратиться к врачу.

Ощущение дискомфорта в груди

Это самый распространенный признак опасности для сердца. Если у вас заблокирована артерия или близится сердечный приступ, вы можете почувствовать боль или давление в груди.

Также часто неприятные ощущения в груди могут возникать при панических атаках.

Головокружение или потеря сознания

Многие факторы могут заставить потерять равновесие или на миг почувствовать слабость. Но при заболеваниях сердца это может являться сигналом о патологии сосудов, сердечной недостаточности.

Боль в горле, зубах или нижней челюсти

Сама по себе боль в горле или челюсти, вероятно, может быть вызвана мышечной болезнью. Однако это также может быть симптомом проблем с сердцем.

Чрезмерное чувство усталости

Такое ощущение может быть связано с повышенными нагрузками, стрессом, но эти симптомы возможны и при развитии сердечной недостаточности. Если вы чувствуете неожиданную усталость после выполнения привычных действий, лучше проконсультироваться с врачом.