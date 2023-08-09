Украинцам раздадут одежду, продукты и вещи для детей: что известно
Украинцы могут получить гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов, а также одежду, средства гигиены, канцтовары и детские игрушки.
О том, кто и как может получить помощь, рассказываем в материале ниже.
Кому оказывают помощь
Помощь выдает благотворительный фонд БОН. Прежде всего, поддержку оказывают гражданам, пострадавшим из-за войны, военным и медикам.
Людям выдают коробки, которые включают в себя набор товаров первой необходимости: продукты, средства гигиены для детей и взрослых, одежду, детские игрушки и канцтовары, корм для домашних животных.
Также благотворительный фонд оказывает поддержку одиноким матерям, чьи мужья защищают Украину или погибли из-за боевых действий.
Как подать заявку, чтобы получить помощь
Для этого нужно заполнить и отправить онлайн форму по этой ссылке.
Укажите следующую информацию:
- кратко опишите свою ситуацию (количество детей/последствия российского вторжения/были ли вы вынуждены покинуть свой дом)
- укажите, в какой именно помощи вы нуждаетесь (подгузники, детское питание, продукты, средства личной гигиены, одежда и т.д.)
- добавьте скан-копию документа, подтверждающего обращение заявителя (паспорт гражданина Украины и ИНН или ID краткая, военный билет, выписка из приказа о мобилизации, сообщение о попадании в плен, сообщение о пропавшем без вести)
- ФИО
- номер телефона
- город и номер отделения Новой Почты для получения помощи
После оформления заявки с вами свяжется волонтер фонда. При этом благотворители отмечают, что после получения помощи нужно обязательно предоставить фотоотчет.
Помощь отправляют Новой почтой (фото:facebook.com/Bonvolonter)
Ранее мы писали, что семьи с детьми могут получить помощь от благотворительного фонда.
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