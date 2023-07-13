Где найти работу без опыта. Советы новичкам и тем, кто меняет профессию
Поиск работы без опыта, или же первой работы в целом - непростой, но необходимый шаг в жизни каждого человека. Этот процесс может вызвать множество вопросов и переживаний, однако не все так страшно, как может показаться на первый взгляд.
С чего начать поиск работы и где найти горячие вакансии, читайте в материале Styler далее.
Первая работа
Поиск первой работы - уникальный опыт. Одни знают, чего хотят от жизни, и двигаются по четко намеченному плану. Другие - ищут себя и пытаются получить полезный опыт на будущее. Некоторые вообще начинают карьеру с подработок, ради денег, совмещая работу с учебой.
Однако рано или поздно искать первую работу приходится каждому. И здесь следует обратить внимание, прежде всего, на желаемый "формат" трудоустройства:
- временная работа или постоянная
- удаленная (онлайн) работа или в офисе (офлайн)
- работа с частичной или полной занятостью (зависит от количества рабочих часов/дней)
Смена профессии
Если в результате тех или иных событий вы решили сменить профиль и искать работу по другой специальности - не бойтесь. Проанализируйте свой "багаж":
- опыт работы с предыдущих должностей
- soft skills (личные качества, навыки, поведение и умение межличностного общения, помогающих взаимодействовать с другими людьми, коллегами)
- hard skills (реальные умения и знания, необходимые для определенной должности и конкретной работы)
- потенциальные возможности
После этого выберите желаемую сферу работы (специальность) и должность, на которой вам было бы комфортно.
Для того чтобы легче "влиться" в новую профессию, можно записаться на специализированные курсы, пройти ряд квалифицированных тренингов, найти и перечитать специализированную литературу и т. д.
Советы психологов
Независимо от того, имеете ли вы опыт трудоустройства или ищете работу впервые, психологи советуют начинать этот процесс с "чистого листа":
- настройтесь на то, что поиск работы - тоже работа, следовательно, и времени этому нужно уделять достаточно
- ищите работу каждый день
- определите свои сильные стороны (чем именно вы отличаетесь от других претендентов на этот пост)
- не думайте, что кто-то вам чем-то обязан (в том числе и работой) - за желаемую должность стоит бороться, но без гнева и обид
- не бойтесь обращаться непосредственно к работодателю, руководителю (особенно если компания небольшая), а не в отдел кадров
- составьте сравнительный список, что нужно/не нужно сделать, чтобы провалить собственное трудоустройство (во второй колонке вы найдете реальные шаги и действия, которые приведут вас к успеху)
- не забывайте, что работодатели пытаются брать на работу победителей (вы не просите работу, а ищете, где можно выгоднее продать свои знания, навыки и время)
- будьте готовы к смене деятельности, чтобы справляться с новой работой и получить от нее удовольствие
С чего начать поиск работы
Прежде всего, необходимо определиться с профессией (направлением профессиональной деятельности) и желаемой должностью (требующей минимум опыта).
Если вы точно знаете, что ищете, тогда:
- составьте список компаний, в которых хотели бы работать
- поищите и выберите вакансии, которые соответствуют вашим ожиданиям (важно обращать внимание на требования к кандидатам, которые вам нужно удовлетворить)
- создайте краткое, но информативное резюме (оно должно соответствовать выбранной вакансии и содержать информацию о ваших навыках, достижениях, умениях, наградах, сертификатах и т. п.)
- подготовьте сопроводительное письмо (оно должно базироваться на ваших знаниях о конкретной компании, вакансии и ценностях потенциальных работодателей и сотрудников)
- разошлите резюме и сопроводительные письма по указанным в вакансиях контактам
После этого следует готовиться к собеседованиям (личным или онлайн-встречам) и тестовым задачам или стажировке, если таковые необходимы.
Где искать работу без опыта
Найти работу без опыта помогут все возможные ресурсы - от личных знакомств и объявлений в социальных сетях, до действенных государственных услуг и специализированных сайтов.
Например, найти первую работу на официальном уровне можно обратившись в Государственный центр занятости.
Также в Украине существует немало интернет-ресурсов и порталов с вакансиями от разных компаний. Некоторые из них:
- work.ua
- rabota.ua
- dou.ua
- ua.jooble.org
- OLX
- trud.com
- grc.ua
Людям с инвалидностью пригодятся специализированные платформы для поиска работы:
- vilno.org
- onequals.com.ua
В конце концов, многие объявления можно найти в социальных сетях (Facebook-сообщества, специализированные Telegram-каналы и т. п.), а также на официальных сайтах самих работодателей (компаний, в которых вы хотели бы работать).
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