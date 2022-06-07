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В Україні створять орган по декомунізації і дерусифікації, - Мінкульт

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Київ, Вівторок 07 червня 2022 19:43
В Україні створять орган по декомунізації і дерусифікації, - Мінкульт Ілюстративне фото (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

Міністерство культури та інформаційної політики України ініціювало створення нового органу, який буде займатися питаннями декомунізації та дерусифікації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МКІП.

У міністерстві підкреслюють, що потреба у створенні такого органу виникла через те, що в Україні значно виріс запит на заміну радянського та російського спадку в українській культурі.

Тому нова Рада при МКІП, яку планують створити, буде займатися саме цією проблемою.

"Органи місцевого самоврядування у діалозі з суспільством мають приходити до спільного рішення щодо демонтажу чи перенесення пам'ятників та інших об'єктів радянського минулого й далі координувати його з Радою", - пояснюють в міністерстві.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Вінниці з Європейської площі прибрали чотириметровий пам'ятник будьонівцю, червоноармійцю та червоногвардійцю.

Також ми писали, що Київська міська рада перейменувала арку Дружби народів у центрі столиці. Тепер це буде Арка свободи українського народу.

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