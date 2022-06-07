В Україні створять орган по декомунізації і дерусифікації, - Мінкульт

Міністерство культури та інформаційної політики України ініціювало створення нового органу, який буде займатися питаннями декомунізації та дерусифікації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МКІП .

У міністерстві підкреслюють, що потреба у створенні такого органу виникла через те, що в Україні значно виріс запит на заміну радянського та російського спадку в українській культурі.

Тому нова Рада при МКІП, яку планують створити, буде займатися саме цією проблемою.

"Органи місцевого самоврядування у діалозі з суспільством мають приходити до спільного рішення щодо демонтажу чи перенесення пам'ятників та інших об'єктів радянського минулого й далі координувати його з Радою", - пояснюють в міністерстві.