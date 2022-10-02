Украинцам в Польше напомнили об акции полиции по отлову пешеходов-нарушителей: какие штрафы

Мероприятия проводятся во втором месяце осени - и до конца года - ввиду ухудшения видимости на дорогах из-за неблагоприятных погодных условий и короткого светового дня, когда водителям сложнее увидеть пешеходов.

По этой причине правоохранители призывают пешеходов иметь на своей одежде светоотражающие элементы.

Сумма штрафов за нарушение правил безопасного передвижения на дороге варьируется от 100 до 2 тысяч злотых (около 745 - 1500 гривен).

За что именно и как будут штрафовать

Для пешеходов за переход дороги без световозвращающего элемента затемно и за пределами населенного пункта сумма штрафа составит 100 злотых.

Пешеходам, которые пользуются мобильными телефонами на дороге, могут выписать 300 злотых штрафа.

Если же пешеход выходит на рельсы, когда опускается или уже опустился шлагбаум, то сумма штрафа гораздо выше - 2 тысячи злотых.

Аналогичное наказание и для тех, кто выходит на дорогу или железнодорожные пути, когда горит красный свет.