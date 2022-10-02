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Украинцам в Польше напомнили об акции полиции по отлову пешеходов-нарушителей: какие штрафы

Фото: польские полицейские на улице во время дежурства (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Гражданам Украины в Польше напомнили о проведении местными правоохранителями дорожной акции "Будь примером", в рамках которой полиция в октябре начала усиленное дежурство, выявляя нарушителей правил безопасности среди пешеходов, и выписывая им штрафы.

Об этом передает InPoland.

Мероприятия проводятся во втором месяце осени - и до конца года - ввиду ухудшения видимости на дорогах из-за неблагоприятных погодных условий и короткого светового дня, когда водителям сложнее увидеть пешеходов.

По этой причине правоохранители призывают пешеходов иметь на своей одежде светоотражающие элементы.

Сумма штрафов за нарушение правил безопасного передвижения на дороге варьируется от 100 до 2 тысяч злотых (около 745 - 1500 гривен).

За что именно и как будут штрафовать

Для пешеходов за переход дороги без световозвращающего элемента затемно и за пределами населенного пункта сумма штрафа составит 100 злотых.

Пешеходам, которые пользуются мобильными телефонами на дороге, могут выписать 300 злотых штрафа.

Если же пешеход выходит на рельсы, когда опускается или уже опустился шлагбаум, то сумма штрафа гораздо выше - 2 тысячи злотых.

Аналогичное наказание и для тех, кто выходит на дорогу или железнодорожные пути, когда горит красный свет.

Напомним, что с сентября на границе с Польшей заработали новые правила пересечения авто.

Ранее мы также рассказывали, за какие нарушения ПДД в Украине самые большие штрафы.

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ПольшаПДРполицияправила безопасности