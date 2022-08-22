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На кордоні з Польщею з вересня запрацюють нові правила перетину авто: що зміниться

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Понеділок 22 серпня 2022 07:24
На кордоні з Польщею з вересня запрацюють нові правила перетину авто: що зміниться Фото: пункт пропуску "Шегіні" (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В Україні на кордоні з Польщею з 1 вересня організація руху транспорту через пункти пропуску проходитиме за новими правилами. Нововведення покликані вирішити проблему довгих черг і тягучок.

Про це передали в прес-службі Державної митної служби України.

Так, в рамках пілотного проекту тимчасово змінять категорії пунктів пропуску українсько-польської ділянки кордону - легковики та вантажівки розведуть по різних ПП.

Зазначається, що в ході двосторонніх зустрічей між представниками митних служб, міністерств інфраструктури і транспорту України та Польщі було погоджено, що рух ТЗ повною масою до 7,5 тонни має скеровуватись на менші пункти пропуску, а саме:

  • "Устилуг - Зосин",
  • "Грушів - Будомеж",
  • "Смільниця - Кросценко"
  • "Угринів - Долгобичув".

Для авто повною масою понад 7,5 тонни будуть відкриті пункти пропуску:

  • "Рава-Руська - Хребенне";
  • "Краківець - Корчова";
  • "Шегині - Медика";
  • "Ягодин - Дорогуск".

Такий пілотний проект щодо змін в організації руху транспорту триватиме в період з 1 вересня по 30 листопада на всіх пунктах пропуску українсько-польського кордону.

За результатами такого експерименту із порядком організації його можуть перевести вже на постійну основу.

На кордоні з Польщею з вересня запрацюють нові правила перетину авто: що зміниться

Легковий і вантажний транспорт розведуть по різних пунктах пропуску на українсько-польському кордоні (фото: facebook.com/UkraineCustoms)

Раніше повідомлялося, що в Україні на кордоні з Польщею на пунктах пропуску запустять платну е-чергу.

Також ми писали про те, що на початку серпня півсотні людей перекрили дорогу біля кордону у Львівській області поблизу пропускного пункту "Рава-Руська".

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Державна митна служба Автомобільний рух Кордон з Україною
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