Как сбивают "Шахеды". Смотрите интересные кадры с "ночными стражами"

Украинские военные, сбивающие "Шахеды", которые РФ регулярно запускает по нашей стране, показали кадры тренировок. Участники МВГ (мобильной огневой группы), которых еще называют "охотниками за дронами" и "ночными стражами", оттачивали готовность к сложной работе.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост на странице в Facebook Оперативного командования "Юг".

Как проходит тренировка МВГ

"В любых погодных условиях, в любое время суток, штормовой ночью или дымчатым рассветом, дождливым вечером или солнечным днем, они готовы всегда. Быстрые и меткие, изобретательные и ответственные", - рассказали о "ночных стражах" в ОК "Юг".

Украинские военные (фото: facebook.com/OperationalCommandSouth)

Мобильные огневые группы постоянно тренируются и обмениваются опытом. Кроме того, защитники Украины тщательно изучают тактику врага.

"Такие занятия - это и повышение результативности боевой работы МВГ, и улучшение общей системы защиты населенных пунктов, важных объектов инфраструктуры, совершенствование слаженности действий при отражении массированных атак, - рассказал командующий войсками ОК "Юг" генерал-майор Андрей Ковальчук.

Военные, сбивающие "Шахеды" (фото: facebook.com/OperationalCommandSouth)

Эффективность тренировок

Кроме этого, в ОК рассказали, что эффективность тренировок влияет на результаты боевой работы. Атака на Одессу в ночь на 10 февраля была отражена на 100%.

Как сбивают "Шахеды" (фото: facebook.com/OperationalCommandSouth)

"Да, на Подунавье не все удалось, там эффективность боевой работы немного не достигла 70%, но и этот показатель достоен уважения. С помощью передовых технологий и стратегического мастерства воины света, охотники на "Шахедов" или ночные стражи, как бы поэтично их не называли благодарные граждане, круглосуточно следят за воздушной обстановкой", - рассказали представители ОК "Юг".

"Высокоточные упражнения и сценарии в реальном времени - все это часть процесса, который делает Силы обороны юга Украины настоящими истребителями угроз с небес", - добавили они.

Ловцы "Шахедов" (фото: facebook.com/OperationalCommandSouth)