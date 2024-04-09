Украина хочет производить боеприпасы по-новому: при чем здесь разминирование
Украина планирует использовать утилизированные снаряды, которые находят саперы, для производства новых боеприпасов.
Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Армія INFORM".
"Продукты, созданные после утилизации боеприпасов, будут повторно использоваться для нужд обороны", - отметил чиновник.
По его словам, согласно разным оценкам, не сдетонировали около 20% выпущенных боеприпасов. Есть технологические решения по их утилизации, в частности, это мобильные комплексы. Их широко используют в мире, особенно в тех странах, где велись или ведутся боевые действия, из-за чего большие территории остаются заминированными.
"Сильные стороны этой инициативы: комплексы мобильные, передвижение и утилизация - безопасны, они позволяют повторно использовать полученные продукты утилизации для производства новых боеприпасов", - добавил Джигир.
Он уточнил, что после победы такие комплексы позволят уменьшить нагрузку на экосистему. Они уменьшают загрязнение земель, водоемов и воздуха.
Минобороны уже прорабатывает законодательные изменения, чтобы привлечь к работам такие комплексы. Предложение обсудили с подразделениями и организациями, которые проводят гуманитарное разминирование.
Производство боеприпасов в Украине
Напомним, украинским защитникам не хватает боеприпасов для того, чтобы давать отпор россиянам. Украина не может собственноручно покрыть свои нужды в этом вопросе.
Как рассказал премьер Денис Шмыгаль, Украина значительно продвинулась в производстве боеприпасов. В 2023 году был увеличен выпуск минометных снарядов в 42 раза, артиллерийских - в 2,5 раза.
При этом в 2024 году ожидается новый пик производства снарядов.
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