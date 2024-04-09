Украина хочет производить боеприпасы по-новому: при чем здесь разминирование

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Армія INFORM ".

"Продукты, созданные после утилизации боеприпасов, будут повторно использоваться для нужд обороны", - отметил чиновник.

По его словам, согласно разным оценкам, не сдетонировали около 20% выпущенных боеприпасов. Есть технологические решения по их утилизации, в частности, это мобильные комплексы. Их широко используют в мире, особенно в тех странах, где велись или ведутся боевые действия, из-за чего большие территории остаются заминированными.

"Сильные стороны этой инициативы: комплексы мобильные, передвижение и утилизация - безопасны, они позволяют повторно использовать полученные продукты утилизации для производства новых боеприпасов", - добавил Джигир.

Он уточнил, что после победы такие комплексы позволят уменьшить нагрузку на экосистему. Они уменьшают загрязнение земель, водоемов и воздуха.

Минобороны уже прорабатывает законодательные изменения, чтобы привлечь к работам такие комплексы. Предложение обсудили с подразделениями и организациями, которые проводят гуманитарное разминирование.