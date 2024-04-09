ua en ru
Вт, 09 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина хочет производить боеприпасы по-новому: при чем здесь разминирование

Вторник 09 апреля 2024 19:43
UA EN RU
Украина хочет производить боеприпасы по-новому: при чем здесь разминирование Фото: Юрий Джигир, заместитель министра обороны Украины (twitter.com/ydzhygyr)
Автор: Иван Носальский

Украина планирует использовать утилизированные снаряды, которые находят саперы, для производства новых боеприпасов.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Армія INFORM".

"Продукты, созданные после утилизации боеприпасов, будут повторно использоваться для нужд обороны", - отметил чиновник.

По его словам, согласно разным оценкам, не сдетонировали около 20% выпущенных боеприпасов. Есть технологические решения по их утилизации, в частности, это мобильные комплексы. Их широко используют в мире, особенно в тех странах, где велись или ведутся боевые действия, из-за чего большие территории остаются заминированными.

"Сильные стороны этой инициативы: комплексы мобильные, передвижение и утилизация - безопасны, они позволяют повторно использовать полученные продукты утилизации для производства новых боеприпасов", - добавил Джигир.

Он уточнил, что после победы такие комплексы позволят уменьшить нагрузку на экосистему. Они уменьшают загрязнение земель, водоемов и воздуха.

Минобороны уже прорабатывает законодательные изменения, чтобы привлечь к работам такие комплексы. Предложение обсудили с подразделениями и организациями, которые проводят гуманитарное разминирование.

Производство боеприпасов в Украине

Напомним, украинским защитникам не хватает боеприпасов для того, чтобы давать отпор россиянам. Украина не может собственноручно покрыть свои нужды в этом вопросе.

Как рассказал премьер Денис Шмыгаль, Украина значительно продвинулась в производстве боеприпасов. В 2023 году был увеличен выпуск минометных снарядов в 42 раза, артиллерийских - в 2,5 раза.

При этом в 2024 году ожидается новый пик производства снарядов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины ОПК Война России против Украины
NEWS
Защиту Харькова планируют усилить дополнительной ПВО: Зеленский обсудил вопрос с Олещуком
Защиту Харькова планируют усилить дополнительной ПВО: Зеленский обсудил вопрос с Олещуком
DAILY
Слишком близко к границе. Почему РФ вцепилась в Харьков и станет ли Patriot панацеей от атак
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Слишком близко к границе. Почему РФ вцепилась в Харьков и станет ли Patriot панацеей от атак