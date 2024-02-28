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В Британии вернулись к изучению окопной войны на фоне боев в Украине

Лондон, Среда 28 февраля 2024 12:12
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В Британии вернулись к изучению окопной войны на фоне боев в Украине Фото: в Британии вернулись к изучению окопной войны (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Британская армия вернулась к изучению тактик окопной войны на фоне тяжелых боев в Украине. В Британии отмечают, что окопная война эволюционировала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Business Insider.

Издание пообщалось с военными, обучающими украинских защитников.

"Соединенное Королевство сейчас инвестирует в свой подход к изучению окопной войны. Элементы окапывания всегда были частью учений, но теперь мы снова сосредотачиваемся на том, как эволюционировала окопная война", - сказал командир обучения и доставки на месте подполковник Уилсон.

Он добавил, что окопная война существует веками, но с определенной точки зрения она ушла в историю, хотя теперь снова "в центр внимания, особенно если добавить к этому угрозу беспилотников".

Уилсон сказал, что Великобритания не сосредотачивалась на траншейной технике в последнее десятилетие, а в Ираке и Афганистане ее армии сталкивалась с другим врагом.

Другой британский офицер Дэвидсон рассказал, что Британия и страны-партнеры, которые помогают в обучении ВСУ, поняли, что доктрина по окопной войне устарела. В связи с этим обучение украинцев меняется "почти в реальном времени".

Дэвидсон сказал, что Великобритания и ее союзники "учатся украинцам столько же, сколько они от нас".

Заявления британского командования об Украине

Напомним, начальник Штаба обороны Великобритании Тони Радакин заявил, что Украина будет испытывать нехватку боеприпасов еще несколько месяцев, пока Запад не предпримет дальнейшие шаги по поддержке.

Он предположил, что Украина вряд ли сможет осуществить новое контрнаступление до конца лета, а вероятнее всего, это может произойти уже в следующем году.

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