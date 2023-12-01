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Кабмин продлил ежемесячные доплаты к пенсиям: кто и сколько может получать

Украина, Пятница 01 декабря 2023 16:20
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Кабмин продлил ежемесячные доплаты к пенсиям: кто и сколько может получать Фото: Кабмин продлил ежемесячные доплаты к пенсиям (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Кабинет министров Украины принял решение продолжить программу ежемесячных доплат к пенсиям по возрасту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании Кабинета министров.

"Продолжаем программу ежемесячных доплат к пенсиям по возрасту", - сказал Шмыгаль.

Таким образом, пенсионеры, которым исполнилось 80 лет и старше, получат ежемесячную доплату к пенсии в размере 570 гривен.

Пенсионеры в возрасте 75-80 лет получат 456 гривен, а в возрасте 70-75 лет - дополнительные 300 гривен ежемесячно.

Тарифы, пенсии и субсидии в декабре

В этом месяце в Украине не запланировано повышение пенсий и тарифов на коммуналку. Однако некоторые получатели субсидий могут рассчитывать на дополнительные льготы по оплате за отопление, а для пенсионеров предусмотрены индивидуальные надбавки.

Какими в декабре будут тарифы ЖКХ, что следует знать о субсидиях и кто из пенсионеров сможет получить доплату к пенсии, - читайте в материале РБК-Украина.

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Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль пенсії в Україні
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