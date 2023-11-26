В Пенсионном фонде объяснили, как украинцы могут "купить" стаж: алгоритм действий
С марта текущего года украинцы получили возможность "купить" страховой стаж себе или другим лицам без заключения бумажного договора и без посещения государственных учреждений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пенсионного фонда Украины.
Добровольное участие в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования могут принимать как работающие (застрахованные) лица, так и не работающие.
Украинцы могут уплатить взносы как за себя, так и в пользу третьих лиц, если в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования есть информация о лице, в пользу которого планируется уплачивать добровольные взносы, и такое лицо не является пенсионером.
Как пользоваться возможностью?
Для того чтобы принять участие в добровольной программе заключать Договор с Пенсионным фондом Украины.
Договор заключается в электронной форме через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины путем подписания Типового договора о добровольной уплате страховых взносов.
Для заключения Договора можно авторизироваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), Действие. Подписи или GOV.ID.
Договор подписывается путем наложения на него КЭП.
Как это работает?
Суммы уплаченных страховых взносов засчитываются за месяц, в котором поступили средства на счет Пенсионного фонда Украины. К примеру:
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Если по Договору за определенный месяц уплачено 2 тысячи гривен в пользу неработающего лица, то этот месяц будет отнесен к его страховому стажу и заработная плата для исчисления пенсии за этот месяц - 9 090,91 гривен.
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Если взнос в размере 2 тысяч гривен уплачен в пользу работающего лица, то за полнолуние страхового стажа заработок для исчисления пенсии увеличится на 9 090,91 гривен.
Фактически, каждые 100 гривен добровольно уплаченного взноса увеличивают месячную зарплату для назначения пенсии почти на 455 гривен.
Как узнать, что взносы зачислены и стаж куплен?
Уплаченные взносы учитываются автоматически после поступления средств на счет Фонда.
Уведомление об уплате поступит на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины в личный кабинет застрахованного лица, в пользу которого уплачены взносы.
Ранее мы информировали, что минимальную пенсию в 2024 году повысят. Она составит 2361 гривну. Также повысится и прожиточный минимум, составивший 2920 гривен. В 2023 году прожиточный минимум и пенсию не повышали.
Кроме того, Кабмин решил ввести комплексную реформу пенсионной системы. Средняя пенсия, по словам премьера, составит 6 тысяч гривен.
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