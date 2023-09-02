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За газ нужно платить. Украинцам рассказали, как сэкономить на платежке

Украина, Суббота 02 сентября 2023 09:32
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За газ нужно платить. Украинцам рассказали, как сэкономить на платежке Фото: украинцам подсказали, как сэкономить на платежках за газ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Для того, чтобы не переплачивать собственные средства за потребленный газ, следует постоянно передавать показания счетчика, даже если не проживаете в помещении и не пользуетесь газом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Нафтогаз Украины".

"Передавать показания счетчика необходимо, даже если вы временно не проживаете в помещении и не пользовались газом", - говорится в сообщении.

Что будет, если не передавать показания?

Если этого не сделать, операторы ГРМ (гор- или облгаз) могут насчитать объем потребленного газа на основе "планового ежемесячного объема потребления".

"Чтобы избежать этого, передавайте ежемесячно фактические, неизменные показания счетчика", - советуют в компании.

Как передать показания?

Если вы клиенты Кропивницкий филиал "Газсети", Днепровский филиал "Газсети", Харьковский филиал, Харьковский городской филиал "Газсети" и Криворожский филиал "Газсети", Донецкоблгаз и АО "Винницагаз", АО "Житомиргаз", АО "Сумыгаз", Киевоблгаз, АО "Львовгаз", АО "Днепропетровскгаз", АО "Ивано-Франковскгаз", АО "Хмельницкгаз" и АО "Николаевгаз", выбирайте удобный сервис:

  1. +38 066 300 28 88;
  2. +38 098 300 28 88;
  3. +38 093 300 28 88.

Цены на газ в Украине

Во время военного положения в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, отопление и горячую воду. Поэтому сейчас действуют следующие цены на газ:

  • для населения - 7,96 гривен за кубометр;
  • для предприятий теплокоммунэнерго - за 7,42 гривен за кубометр.

Ранее Минэкономики обнародовало фактическую цену реализации природного газа в Украине за июнь 2023 года. Стоимость составила 10 833,33 гривен за 1 тыс. кубометров без НДС, что на 0,8% больше, чем месяцем ранее.

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