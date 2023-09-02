Как правильно передать показатели счетчика газа: подробная инструкция

Показатели счетчика газа можно передать несколькими способами. Это также можно сделать онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Нафтогаз Украины" в Facebook.

Украинцам напомнили, что передавать показания счетчика нужно, даже если в квартире или доме никто не проживает, а газом никто не пользовался. Если этого не сделать, операторы могут насчитать объем потребленного газа на основе "планового ежемесячного объема потребления".

Для передачи показателей нужно записать числа на табло счетчика без учета нулей, красных значений и цифр после запятой.

Как передать показатели счетчика: инструкция "Нафтогаза"

Потребители газа могут передать показатели онлайн в личном кабинете. Потребители "Нафтогаза" из Харьковского, Днепровского, Кропивницкого филиалов также могут передать показатели счетчика газа онлайн по ссылке.

Также можно передать показатели газового счетчика такими способами:

Напомним, ранее поставщики газа обнародовали тарифы на сентябрь для населения. Цены колеблются от 7,70 до 10 гривен за кубометр.

Как известно, в Украине во время войны действует мораторий на повышение тарифов на газ. Природный газ в Украине не подорожает даже в отопительный период.

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