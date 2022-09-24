В Украине упростили закупку дров перед отопительным сезоном
Запастись альтернативным видом отопления жителям освобожденных территорий, а также регионов, где нет централизованного теплоснабжения, станет легче и быстрее. Государственное агентство лесных ресурсов Украины упростило процедуру закупки дров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции .
Как отметили в пресс-службе, теперь приобрести дрова может каждый желающий, обратившись непосредственно в лесничество. Для этого нужно только написать заявление и оплатить заказ.
Получить контактную информацию о ближайшем лесничестве можно у соответствующего областного управления лесного и охотничьего хозяйства. Контактную информацию территориальных отделений Гослесагентства можно найти на его официальном сайте в разделе "Территориальные органы".
Также идет работа над созданием интернет-магазина "ДроваЄ", где граждане смогут заказать дрова, не выходя из дома.
Для их покупки нужно будет выполнить несколько обычных шагов:
1. Зарегистрироваться на сайте.
2. Выбрать лесхоз.
3. Определиться с типом дровяной продукции и его объемом.
4. Провести оплату.
Запуск ресурса запланирован на октябрь этого года.
Напомним, премьер-министр Дениса Шмігаль заявил, что Украина готова к отопительному сезону 2022/2023 годов, однако главным риском являются террористические акты России на энергетические объекты.
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