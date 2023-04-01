Украинцев предостерегают от мошеннической схемы при покупке авто. Вот как она действует

Как действует эта мошенническая схема

Злоумышленник находит в интернете объявления о продаже автомобиля. Копирует его и размещает на других сайтах. Но при этом в новом объявлении указывает цену ниже рыночной, чем привлекает покупателей.

Когда появляется потенциальный покупатель, мошенник заявляет, что он владелец авто и объясняет, что ему нужно продать машину как можно скорее. При этом злоумышленник связывается с настоящим продавцом и делает вид, что он заинтересовался машиной.

После этого мошенник устраивает осмотр авто. Он звонит по телефону настоящему покупателю и говорит, что машину ему покажет приятель. А вот деньги можно перевести на банковскую карту. Покупателей такая схема не настораживает, поэтому немало людей на нее ведутся.

А вот настоящему продавцу мошенник говорит, что он готов посмотреть автомобиль и заключить договор купли-продажи. Оплату он хочет произвести на банковскую карту. При этом злоумышленник отмечает, что машину осмотрит его представитель. Он же и заключит договор купли-продажи.

Затем настоящий покупатель смотрит автомобиль и переводит деньги на карту мошенника, потому что думает, что он реальный владелец транспортного средства. После получения средств, злоумышленник удаляет объявление и выключает телефон. Покупатель остается ни с чем.

Как защитить себя от мошеннической схемы

Нужно платить деньги только владельцу автомобиля, данные которого указаны в паспорте транспортного средства. Именно он должен предоставить банковский номер карты для оплаты.

Перед покупкой авто из рук владельца, также следует проверить следующие моменты: