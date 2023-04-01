Українців застерігають від шахрайської схеми під час купівлі авто. Ось як вона діє

Як діє ця шахрайська схема

Зловмисник знаходить в інтернеті оголошення про продаж автомобіля. Копіює його та розміщує на інших сайтах. Але при цьому в новому оголошенні вказує ціну, нижчу за ринкову, чим заманює покупців.

Коли з'являється потенційний покупець, шахрай заявляє, що він власник авто та пояснює, що йому потрібно продати машину якомога швидше. При цьому зловмисник зв'язується зі справжнім продавцем та вдає, що він зацікавився машиною.

Після цього шахрай влаштовує оглядини авто. Він телефонує справжньому покупцеві і каже, що машину йому покаже приятель. А от гроші можна переказати на банківську картку. Покупців така схема не насторожує, тому й немало людей на неї ведуться.

А от справжньому продавцю шахрай каже, що він готовий подивитися автомобіль та укласти договір купівлі-продажу. Оплату він хоче зробити на банківську картку. При цьому зловмисник наголошує, що машину огляне його представник. Він же й укладе договір купівлі-продажу.

Потім справжній покупець дивиться автомобіль і переказує гроші на карту шахрая, бо думає, що він є реальним власником транспортного засобу. Після отримання коштів зловмисник видаляє оголошення та вимикає телефон. Покупець залишається ні з чим.

Як захистити себе від шахрайської схеми

Потрібно платити гроші лише власнику автомобіля, чиї дані вказані у паспорті транспортного засобу. Саме він має надати банківський номер картки для оплати.

Перед покупкою авто з рук власника, також варто перевірити наступні моменти: