У героя Мариуполя после плена нет 4 см кости в руке. Украинцы начали сбор на лечение (фото)

Защитник Мариуполя морпех Михаил Дианов с позывным "Пианист", вернувшийся из российского плена 21 сентября, сейчас нуждается в серьезной медицинской помощи. У воина раздробленная правая рука, в которой не хватает 4 см кости, и пулевые ранения ног.

Сегодня были обнародованы фото, как выглядит изувеченная рука воина после четырехмесячного плена у оккупантов.

Снимки пресс-офицера полка "Азов" Дмитрия "Ореста" Козацкого из бункера на заводе "Азовсталь", на которых изображен Михаил Дианова с металлической конструкцией на руке, уже видели чуть ли не во всех уголках мира.

Защитник "Азовстали" морпех Михаил Дианов (фото: twitter.com/Kozatsky_D)

Старшему сержанту 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Дианову 42 года. Он родом из Тернопольской области.

Позывной "Пианист" воин получил, так как по специальности - музыкант.

Михаил Дианов попал в плен в мае (фото: скриншоты с видео)

У морпеха за время нахождения в плену разбитая кость руки не то, что не срослась - в ней теперь не хватает сантиметров кости.

Дианову потребуется серьезное лечение, и длительное восстановление.

Вот как выглядит рука Михаила Дианова, освобожденного после масштабного обмена пленными (фото: t.me/Tsaplienko)

Как помочь защитнику

Украинцев призывают оказать герою Мариуполя и его семье материальную помощь.

"Теперь им нужна наша помощь. Разная. Денежная. Моральная. Социальная. Медицинская. Среди снимков - реквизиты карточки сестры Михаила.

5167 9856 6097 0773 карта Елены Лаврушко. Сестры Михаила", - пишет журналистка Виолетта Киртока в своем Facebook.

Реквизиты сестры Михаила Дианова для оказания помощи герою (фото: facebook.com/violetta.kirtoka)

Также была добавлена "банка" в поддержку морпеха. Не лечение хотят собрать 500 тысяч гривен.