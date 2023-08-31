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Украинцев просят не нести цветы в школу 1 сентября: в чем причина

Педагоги призывают украинцев не покупать цветы (фото: Рixabay)
Автор: Ирина Костенко

Традиционным, казалось бы, атрибутом 1 сентября являются цветы. Их дарят учителям, ими украшают классные комнаты. Однако в этом году педагоги призывают родителей потратить деньги на другое.

Чем учителя просят заменить букеты, читайте дальше в материале Styler.

Традиционные атрибуты праздника

Традиционными символами 1 сентября - дня знаний - долгое время были белые бантики, первый звонок, торжественная линейка и цветы.

В последние годы, когда власть активно взялась за борьбу с коррупцией, учителя и преподаватели все чаще стали отказываться от цветов и конфет на праздники, мотивируя это, в частности, "экономией" и "ненадобностью".

В настоящее время свои коррективы в каждый аспект жизни внесло полномасштабное вторжение РФ на территорию нашего государства.

Что изменилось сегодня

В социальных сетях накануне 1 сентября появилась инициатива "Донат вместо цветов".

Чиновники, преподаватели, а также целые коллективы образовательных учреждений просят учеников и их родителей не тратить лишние деньги на цветы. В то же время предлагают перечислить деньги на нужды Вооруженных сил.

Такую акцию поддержали школы, гимназии, лицеи и высшие учебные заведения из всех уголков Украины. Они призывают граждан задонатить деньги на нужды украинских военнослужащих, ведь "цветы завянут, а деньги помогут ускорить нашу победу".

Ряд образовательных учреждений публикуют в Facebook номера счетов, на которые можно перечислить добровольные взносы. Остальные обещают обустроить 1 сентября специальные ящички.

Реакция соцсетей

Большинство пользователей социальных сетей поддержали предложенную инициативу.

"Тоже есть такая идея! Поддерживаю!", "Какая хорошая идея", "Молодцы! Великолепная идея", "Спасибо! Прекрасный челлендж", "Супер, поддерживаю. Вы лучшие!", "Очень важное предложение! Его нужно подхватить всем учебным заведениям", - пишут украинцы.

В то же время встречаются и те, кто выражает свое недовольство.

Одни напоминают: "Дарить цветы, или нет - личное дело каждого", "Донатить можно и не отказываясь от привычных нам вещей", "Все зависит от коллектива".

"Лучше купите на те деньги, что можете. А деньгами не давайте”, - считают другие.

Напомним, ранее в Минобразования рассказали, сколько школ с 1 сентября будут работать дистанционно.

Кроме того, в МОН сделали важное заявление об обеспечении школьников в преддверии дня знаний.

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