Як відрізнити підроблені гривні від справжніх: на кожній купюрі не менше 20 захистів

Підроблені купюри в Україні зустрічаються досить часто, і шахраї зазвичай використовують банкноти великого номіналу – 100, 200 і 500 гривень. Як зазначають у Національному банку України, найчастіше підробляють купюру номіналом у 200 гривень зразка 2017 року.

Як відрізнити фальшиві купюри від справжніх, розповіли в невеликому відео фахівці Нацбанку України.

За словами регулятора, в українських банкнот дуже високий рівень захисту - не менше 20 елементів на кожній купюрі. Всі їх знати не обов'язково, але навіть знання декількох з них допоможе швидко визначити справжність.

Як зазначають у Нацбанку, найчастіше підробляють купюри номіналом у 200 гривень 2017 року. Але зазвичай вони мають низьку якість, надруковані на принтері або ксероксі.

Як визначити підроблені купюри

1. Обмацайте ретельно купюру. Банкнотний папір відрізняється від звичайного рельєфною поверхнею.

2. Просвітіть банкноту проти світла. Ви повинні чітко побачити портрет Лесі Українки, графічний знак гривні, а на захисній плівці має бути видно напис "200 грн", герб і підкреслене позначення номіналу "200".

3. Якщо змінити кут, під яким ви дивитеся на банкноту, то номінал купюри в лівому нижньому кутку поміняє колір з малиново-фіолетового на оливково-зелений.

У пресслужбі НБУ підкреслили, що фальшиві купюри можна здати в будь-якому відділенні банку. Їх просто вилучають з обігу без повернення вартості.

Як відрізнити фальшиві купюри від справжніх