Обменники получат предупреждение за отказ принимать "изношенные" долларовые купюры
Финансовый комитет Верховной рады заслушал руководство Национального банка относительно массовых обращений граждан о дополнительных комиссиях при обмене валюты. Такие нарушения являются основанием для лишения лицензий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Комитета Совета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данилу Гетманцеву в Telegram.
"Откровенно шокирован массовостью обращений относительно дополнительных комиссий при обмене валюты, безосновательно квалифицированной обменниками как изношенная. Менее чем за сутки более 400", - написал он.
По его словам, значительное количество жалоб касается и нарушений со стороны государственных банков. Наряду с этим большая часть жалоб на нелегальные обменники.
"Обсудили с руководством Нацбанка. Государственные банки и финансовые компании на днях получают жесткие предупреждения о недопустимости такого поведения. Для тех, кто не поймет - за предупреждениями последуют санкции", - написал он.
Критерии износа
Как отметил депутат, купюра может не приниматься обменниками, если значительно изношена или повреждена. Это такие купюры, как:
- 1) заламинированные банком;
- 2) разорванные (разрезанные) на две части, на которых нет хотя бы одного серийного номера, и общая площадь этих частей не менее 55% начальной площади банкноты;
- 3) разорванные (разрезанные) на три или более частей, включая склеенные;
- 4) повреждены во время чрезвычайного режима;
- 5) с дефектами производителя;
- 6) с загрязнениями, пятнами, надписями (площадью каждые свыше 400 мм. кв.).
"Все остальные купюры обменники обязаны принимать без доплат. При этом, критерии для износа НБУ пересмотрит в сторону смягчения. За принятие указанных купюр не может браться дополнительная комиссия или применяться другой курс", - добавил Гетманцев.
Глава финансового комитета Рады пояснил, что в случае нарушения следует обращаться в НБУ онлайн или на электронную почту, используя специальную форму.
"Не нужно молчать. Такие нарушения являются основанием для лишения лицензий", - добавил он.
Напомним, в Украине значительно вырос спрос на наличный евро. Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в апреле 2023 года, составил 812 млн долларов, что на 42 млн долларов больше, чем в марте. При этом резко возрос объем наличного евро: с 2 млн евро до 41 млн евро.
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