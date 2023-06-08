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Обменники получат предупреждение за отказ принимать "изношенные" долларовые купюры

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Украина, Четверг 08 июня 2023 10:43
Обменники получат предупреждение за отказ принимать "изношенные" долларовые купюры Фото: обменные пункты получат предупреждение через дополнительные комиссии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Финансовый комитет Верховной рады заслушал руководство Национального банка относительно массовых обращений граждан о дополнительных комиссиях при обмене валюты. Такие нарушения являются основанием для лишения лицензий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Комитета Совета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данилу Гетманцеву в Telegram.

"Откровенно шокирован массовостью обращений относительно дополнительных комиссий при обмене валюты, безосновательно квалифицированной обменниками как изношенная. Менее чем за сутки более 400", - написал он.

По его словам, значительное количество жалоб касается и нарушений со стороны государственных банков. Наряду с этим большая часть жалоб на нелегальные обменники.

"Обсудили с руководством Нацбанка. Государственные банки и финансовые компании на днях получают жесткие предупреждения о недопустимости такого поведения. Для тех, кто не поймет - за предупреждениями последуют санкции", - написал он.

Критерии износа

Как отметил депутат, купюра может не приниматься обменниками, если значительно изношена или повреждена. Это такие купюры, как:

  • 1) заламинированные банком;
  • 2) разорванные (разрезанные) на две части, на которых нет хотя бы одного серийного номера, и общая площадь этих частей не менее 55% начальной площади банкноты;
  • 3) разорванные (разрезанные) на три или более частей, включая склеенные;
  • 4) повреждены во время чрезвычайного режима;
  • 5) с дефектами производителя;
  • 6) с загрязнениями, пятнами, надписями (площадью каждые свыше 400 мм. кв.).

"Все остальные купюры обменники обязаны принимать без доплат. При этом, критерии для износа НБУ пересмотрит в сторону смягчения. За принятие указанных купюр не может браться дополнительная комиссия или применяться другой курс", - добавил Гетманцев.

Глава финансового комитета Рады пояснил, что в случае нарушения следует обращаться в НБУ онлайн или на электронную почту, используя специальную форму.

"Не нужно молчать. Такие нарушения являются основанием для лишения лицензий", - добавил он.

Напомним, в Украине значительно вырос спрос на наличный евро. Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в апреле 2023 года, составил 812 млн долларов, что на 42 млн долларов больше, чем в марте. При этом резко возрос объем наличного евро: с 2 млн евро до 41 млн евро.

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