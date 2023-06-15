Украинцев предупредили о появлении опасной рыбы на рынках: что известно

Подрыв россиянами Каховской ГЭС чреват катастрофическими последствиями для многих сфер. В частности, сейчас остро встал вопрос о распространении инфекционных заболеваний в затопленных районах. Это касается и рыбы, которую покупать на рынках очень опасно.

Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Какая рыба опасна

Рыба, которая продается на рынках не только в Херсонской области, но и в регионах бассейна Днепра может быть очень опасной.

Она может содержать возбудители инфекционных заболеваний, включая ботулизм (который может быть смертельным), паразиты и опасные химические вещества.

Такую рыбу категорически нельзя употреблять ни в каком виде (соленая, сушеная, вареная, жареная).

В министерстве призывают не подвергаться опасности, ведь ни один из способов приготовления не сделает ее безопасной для вас.

Как выбрать безопасную рыбу

Чтобы выбрать безопасный продукт, необходимо соблюдать следующие рекомендации:

не покупать копченую, соленую и вяленую рыбу на стихийных рынках, изготовленную в домашних условиях и без лабораторного контроля

покупая сушеную и вяленую рыбу промышленного производства, даже в торговых заведениях, обращайте внимание на ее внешний вид, условия хранения, наличие маркировки с указанием даты изготовления и срока годности

желательно употреблять консервы только промышленного изготовления, поскольку технология и рецептура их приготовления разработана с учетом профилактики ботулизма и с проведением соответствующего лабораторного контроля.

не употребляйте консервы при малейшем подозрении на их недоброкачественность, а именно не используйте продукцию из бомбажных (вздутых) банок

Реализация живой рыбы должна проводиться исключительно с соблюдением ветеринарно-санитарных требований, а именно:

каждая партия живой рыбы должна поступать на рынки с товаротранспортными накладными и сопроводительными ветеринарными документами

должна быть проведена ветеринарно-санитарная экспертиза в лаборатории

Как уберечься от ботулизма (фото: minagro.gov.ua)