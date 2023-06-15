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Українців попередили про появу небезпечної риби на ринках: що відомо

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Четвер 15 червня 2023 19:20
Українців попередили про появу небезпечної риби на ринках: що відомо Яка риба є небезпечною (Getty Images)
Автор: Наталя Коваль

Підрив росіянами Каховської ГЕС має катастрофічні наслідки для багатьох сфер. Зокрема, зараз гостро повстало питання про поширення інфекційних хвороб у затоплених районах. Це стосується і риби, яку купувати на ринках дуже небезпечно.

Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

Яка риба є небезпечною

Риба, яка продається на ринках не лише в Херсонській області, а і регіонах басейну Дніпра може бути дуже небезпечною.

Вона може містити збудники інфекційних захворювань, у тому числі ботулізму (який може бути смертельним), паразитів та небезпечні хімічні речовини.

Таку рибу категорично не можна вживати в жодному вигляді (солена, сушена, варена, смажена).

У міністерстві закликають не наражатися на небезпеку, адже жоден зі способів приготування не зробить її безпечною для вас.

Як вибрати безпечну рибу

Щоб вибрати безпечний продукт, необхідно дотримуватися наступних рекомендацій:

  • не купувати копчену, солону та в’ялену рибу на стихійних ринках, яка була виготовлена в домашніх умовах та без лабораторного контролю
  • купуючи сушену та в’ялену рибу промислового виробництва, навіть в закладах торгівлі, звертайте увагу на її зовнішній вигляд, умови зберігання, наявність маркування із зазначенням дати виготовлення та терміну придатності
  • бажано вживати консерви тільки промислового виготовлення, оскільки технологія та рецептура їх приготування розроблена з урахуванням профілактики ботулізму та з проведенням відповідного лабораторного контролю
  • не вживайте консерви при найменшій підозрі на їх недоброякісність, а саме не використовуйте продукцію з бомбажних (здутих) банок

Реалізація живої риби має проводитись виключно з дотриманням ветеринарно-санітарних вимог, а саме:

  • кожна партія живої риби має надходити на ринки з товаро-транспортними накладними та супровідними ветеринарними документами
  • має бути проведена її ветеринарно-санітарна експертиза в лабораторії

Українців попередили про появу небезпечної риби на ринках: що відомоЯк вберегтися від ботулізму (фото: minagro.gov.ua)

Нагадаємо, в Херсонській області ввели заборону на купання та вилов риби.

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