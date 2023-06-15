Українців попередили про появу небезпечної риби на ринках: що відомо

Підрив росіянами Каховської ГЕС має катастрофічні наслідки для багатьох сфер. Зокрема, зараз гостро повстало питання про поширення інфекційних хвороб у затоплених районах. Це стосується і риби, яку купувати на ринках дуже небезпечно.

Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

Яка риба є небезпечною

Риба, яка продається на ринках не лише в Херсонській області, а і регіонах басейну Дніпра може бути дуже небезпечною.

Вона може містити збудники інфекційних захворювань, у тому числі ботулізму (який може бути смертельним), паразитів та небезпечні хімічні речовини.

Таку рибу категорично не можна вживати в жодному вигляді (солена, сушена, варена, смажена).

У міністерстві закликають не наражатися на небезпеку, адже жоден зі способів приготування не зробить її безпечною для вас.

Як вибрати безпечну рибу

Щоб вибрати безпечний продукт, необхідно дотримуватися наступних рекомендацій:

не купувати копчену, солону та в’ялену рибу на стихійних ринках, яка була виготовлена в домашніх умовах та без лабораторного контролю

купуючи сушену та в’ялену рибу промислового виробництва, навіть в закладах торгівлі, звертайте увагу на її зовнішній вигляд, умови зберігання, наявність маркування із зазначенням дати виготовлення та терміну придатності

бажано вживати консерви тільки промислового виготовлення, оскільки технологія та рецептура їх приготування розроблена з урахуванням профілактики ботулізму та з проведенням відповідного лабораторного контролю

не вживайте консерви при найменшій підозрі на їх недоброякісність, а саме не використовуйте продукцію з бомбажних (здутих) банок

Реалізація живої риби має проводитись виключно з дотриманням ветеринарно-санітарних вимог, а саме:

кожна партія живої риби має надходити на ринки з товаро-транспортними накладними та супровідними ветеринарними документами

має бути проведена її ветеринарно-санітарна експертиза в лабораторії

Як вберегтися від ботулізму (фото: minagro.gov.ua)