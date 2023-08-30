Украинцев предупредили о новых правилах ввоза гуманитарки: что изменится и для кого

На фоне полномасштабного вторжения РФ и введения в Украине военного положения изменились и правила предоставления гуманитарной помощи. Для обеспечения первоочередных потребностей военных и гражданских, правительство сняло ряд ограничений для ввоза товаров в качестве гумпомощи без уплаты налогов и ввело упрощенный порядок их декларирования.

О действующем порядке ввоза гуманитарной помощи в Украину и изменениях, которые планируют ввести в ближайшее время, читайте ниже в материале Styler.

Порядок ввоза гуманитарной помощи

Гуманитарная помощь является разновидностью благотворительности, когда донор (юридическое или физическое лицо в Украине или за ее пределами) безвозмездно и безвозвратно предоставляет товары для поддержки:

Вооруженных сил Украины

население нашего государства

субъектов хозяйствования

Это играет огромную роль в усилении обороноспособности страны и преодолении негативных социальных последствий войны.

Согласно постановлению Кабинета министров №362 от 26 марта 2022 года, на период действия военного положения в Украине пропуск гуманитарной помощи от доноров осуществляется по месту пересечения таможенной границы.

Для этого лицо, перевозящее соответствующий товар, должно заполнить и подать декларацию (в бумажной или электронной форме).

Какие товары признаются гумпомощью

В настоящее время товары признаются гуманитарной помощью по декларативному принципу - без обязательного принятия специального решения уполномоченными государственными органами.

Согласно информации Государственной таможенной службы, речь идет, в частности, о специальных средствах индивидуальной защиты:

каски (подшлемники, амортизаторы)

бронежилеты (для нужд правоохранительных органов, Вооруженных сил и других военных формирований, образованных в соответствии с законами Украины, другими субъектами, осуществляющими борьбу с терроризмом в соответствии с законом)

ткани (материалы) для изготовления бронежилетов

нити для изготовления бронежилетов

Упрощенный порядок пропуска через таможенную границу Украины и признание товаров гуманитарной помощью вводится также для отдельных категорий товаров военного назначения:

пластины для бронежилетов

переносные радиостанции негражданского назначения

беспилотные летательные аппараты (квадрокоптеры) негражданского назначения

бинокли, монокуляры и другие оптические трубы, магниферы (увеличители) негражданского назначения

коллиматорные прицелы, оптические прицелы негражданского назначения

тепловизоры, приборы ночного видения

Такие товары признаются гумпомощью при предоставлении таможенному органу гарантийного письма от конечного получателя:

органа военного управления (определенного Министерством обороны)

правоохранительного органа

иного военного формирования, образованного в соответствии с законом

другого субъекта, осуществляющего борьбу с терроризмом в соответствии с законом

Таможенное оформление гумпомощи в условиях военного положения (инфографика: mof.gov.ua)

Когда и как изменятся правила ввоза и учета гуманитарки

Правила ввоза и учета гуманитарной помощи изменятся с момента принятия соответствующего постановления Кабинета министров. В Министерстве социальной политики уточнили, что речь идет о внедрении доступного электронного инструмента учета гуманитарной помощи.

С помощью веб-платформы "Автоматизированной системы регистрации гуманитарной помощи" организации-получатели, которые собираются ввезти гуманитарную помощь, смогут:

зарегистрироваться

авторизироваться на сайте

сформировать и подать декларацию

В правительстве объяснили, что декларация путем информационного обмена будет направляться на таможню. При этом система будет автоматически присваивать декларации уникальный код, по которому таможенники будут пропускать соответствующий груз.

Замминистра социальной политики Назар Танасишин отметил, что в условиях военного положения необходимо сохранить "декларативный принцип ввоза гуманитарной помощи".

"Наша задача максимально упростить процесс ввоза таких грузов. Но каждый из нас должен понимать, кто и какие товары ввозит как гуманитарную помощь, и кому она распределена", - добавил он.

Важно, что организации, ввозящие гуманитарную помощь, после ее распределения будут предоставлять публичные отчеты.

"Достаточно вписать в систему: когда и где (без указания персональных данных лиц) раздали груз, сколько осталось. Такой механизм покажет путь гуманитарной помощи от донора через получателя до приобретателей и гарантирует прозрачность процесса, а вся информация о грузе всегда будет у волонтеров под рукой в электронном кабинете", - подчеркнули в Минсоцполитики.

Кроме того, планируется отмена гарантийных писем. То есть гуманитарная помощь для военных будет ввозиться без дополнительной бюрократической нагрузки. В то же время информация о таких грузах будет закрыта из соображений безопасности.

По мнению чиновников, прозрачная и удобная цифровая система учета гуманитарной помощи будет способствовать доверию между всеми участниками процесса.

Срок запуска системы - 15 ноября 2023 года.

Новые правила ввоза гумпомощи (инфографика: facebook.com/MLSP.gov.ua)