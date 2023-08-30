Українців попередили про нові правила ввезення гуманітарки: що зміниться й для кого

На тлі повномасштабного вторгнення РФ та запровадження в Україні воєнного стану змінились і правила надання гуманітарної допомоги. Для забезпечення першочергових потреб військових і цивільних, уряд зняв низку обмежень для ввезення товарів як гумдопомоги без сплати податків та запровадив спрощений порядок їх декларування.

Про чинний порядок ввезення гуманітарної допомоги в Україну та зміни, які планують запровадити вже найближчим часом, читайте нижче в матеріалі Styler.

Порядок ввезення гуманітарної допомоги

Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва, коли донор (юридична або фізична особа в Україні чи поза її межами) безоплатно та безповоротно надає товари для підтримки:

Збройних сил України

населення нашої держави

суб'єктів господарювання

Це відіграє величезну роль у посиленні обороноздатності країни та подоланні негативних соціальних наслідків війни.

Згідно з постановою Кабінету міністрів №362 від 26 березня 2022 року, на період дії воєнного стану в Україні пропуск гуманітарної допомоги від донорів здійснюється за місцем перетину митного кордону.

Для цього особа, яка перевозить відповідний товар, повинна заповнити й подати декларацію (у паперовій або електронній формі).

Які товари визнаються гумдопомогою

Нині товари визнаються гуманітарною допомогою за декларативним принципом - без обов'язкового ухвалення спеціального рішення уповноваженими державними органами.

Згідно з інформацією Державної митної служби, йдеться, зокрема, про спеціальні засоби індивідуального захисту:

каски (підшоломники, амортизатори)

бронежилети (для потреб правоохоронних органів, Збройних сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, інших суб'єктів, які здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону)

тканини (матеріали) для виготовлення бронежилетів

нитки для виготовлення бронежилетів

Спрощений порядок пропуску через митний кордон України та визнання товарів гуманітарною допомогою запроваджується також для окремих категорій товарів військового призначення:

пластини для бронежилетів

переносні радіостанції нецивільного призначення

безпілотні літальні апарати (квадрокоптери) нецивільного призначення

біноклі, монокуляри та інші оптичні труби, магніфери (збільшувачі) нецивільного призначення

коліматорні приціли, оптичні приціли нецивільного призначення

тепловізори, прилади нічного бачення

Такі товари визнаються гумдопомогою за умови подання митному органу гарантійного листа від кінцевого отримувача:

органа військового управління (визначеного Міністерством оборони)

правоохоронного органа

іншого військового формування, утвореного відповідно до закону

іншого суб'єкта, що здійснює боротьбу з тероризмом відповідно до закону

Митне оформлення гумдопомоги в умовах воєнного стану (інфографіка: mof.gov.ua)

Коли та як зміняться правила ввезення та обліку гуманітарки

Правила ввезення та обліку гуманітарної допомоги зміняться з моменту схвалення відповідної постанови Кабінету міністрів. У Міністерстві соціальної політики уточнили, що йдеться про впровадження доступного електронного інструменту обліку гуманітарної допомоги.

За допомогою веб-платформи "Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги" організації-отримувачі, які збираються ввезти гуманітарну допомогу, зможуть:

зареєструватись

авторизуватись на сайті

сформувати та подати декларацію

В уряді пояснили, що декларація шляхом інформаційного обміну буде спрямовуватись на митницю. При цьому система автоматично присвоюватиме декларації унікальний код, за яким митники пропускатимуть відповідний вантаж.

Заступник міністра соціальної політики Назар Танасишин зазначив, що в умовах воєнного стану необхідно зберегти "декларативний принцип ввезення гуманітарної допомоги".

"Нашим завданням є максимально спростити процес ввезення таких вантажів. Але кожен із нас повинен розуміти, хто і які товари ввозить як гуманітарну допомогу, та кому вона розподілена", - додав він.

Важливо, що організації, які ввозять гуманітарну допомогу, після її розподілу подаватимуть публічні звіти.

"Достатньо вписати в систему: коли і де (без вказання персональних даних осіб) роздали вантаж, скільки залишилося. Такий механізм покаже шлях гуманітарної допомоги від донора через отримувача до набувачів та гарантуватиме прозорість процесу, а вся інформація про вантаж завжди буде у волонтерів під рукою в електронному кабінеті", - наголосили у Мінсоцполітики.

Крім того, планується скасування гарантійних листів. Тобто гуманітарна допомога для військових ввозитиметься без додаткового бюрократичного навантаження. Водночас інформація про такі вантажі буде закрита для загалу з міркувань безпеки.

На думку урядовців, прозора та зручна цифрова система обліку гуманітарної допомоги сприятиме довірі між всіма учасниками процесу.

Термін запуску системи - 15 листопада 2023 року.

Нові правила ввезення гумдопомоги (інфографіка: facebook.com/MLSP.gov.ua)