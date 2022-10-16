Украинцев предупредили об опасных консервах: назван производитель

В Украине обнаружили опасные рыбные консервы, из-за которых было зафиксировано отравление, вызванное гистамином.

Об этом предупредили в Госпродпотребслужбе Киевской области.

"Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области информирует о поступлении информационного сообщения, полученного по системе быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах (RASFF) от 01 сентября 2022 года № 2022.4907-fup 10, о поступлении сообщений о пищевом заболевании, вызванном гистами", - говорится в сообщении.

Проблемы со здоровьем случились из-за потребления тунца от одного

и того же поставщика, экспортировавшегося из Испании.

Экспортер: Frime SAU, Spain в Украину, импортер: ООО "ОДИСЕЙ ЛЮКС", Киевская область.

Если вы обнаружили такой продукт на полках магазина, обратитесь в Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области, (044) 406-38-13, (044) 406-09-37.

Отметим, что рыбные консервы входят в список рекомендованных источников белка, Омега-3 полиненасыщенных жирных кислот и кальция (если рыба с "сахарными" костями, и вы их тоже едите).

Рыбные консервы, которые сделаны на производстве, хорошо запаяны, будут безопасны. Однако перед потреблением обязательно проверьте дату и убедитесь, что жестянка не вздута.