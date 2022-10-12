Можно ли есть позапрошлогоднее варенье?

Бывает так, что все запасы варенья семья не успевает съедать, так что же позапрошлогоднее выбрасывать? Жаль, ведь это время и деньги.

Так можно ли есть старое варенье, и как его лучше использовать - читайте ниже в материале Styler.

Срок хранения варенья зависит от нескольких факторов

Так, если варенье варилось с большим количеством сахара, то со временем оно может засахариться и стать очень густым. Но есть его все-таки можно, так же оно подойдет и для выпечки, компотов, киселей, домашнего вина или других вкусностей.

Если в варенье, напротив, добавили мало сахара или были нарушены условия стерильности, то тогда оно может заиграть, банки вздуются и не устоят и полгода.

Если же с вареньем все хорошо, то употреблять его можно и на следующий год. Однако, если вы опасаетесь, можете употреблять его не прямо из банки, а в переработанном виде.

Варенье, сваренное и завернутое по всем правилам может храниться 3-5 лет.

Засахаренное варенье можно переварить, добавив к нему лимонную кислоту и горячую воду (на 1 л варенья - 2 г лимонной кислоты и 1/4 стакана кипятка), это поможет устранить кристаллизацию.

Приготовьте тертый пирог из варенья

Самое вкусное – смородиновое.

Ингредиенты:

масло – 200 г

яйца – 2 шт.

сахар – 70 г

мука - 430+-20 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

варенье – 300 г

Кисель из варенья

Сначала в холодной воде нужно развести крахмал (количество определяйте в зависимости от того, насколько густой кисель вы любите).

Другую кастрюлю поставьте на плиту, доведите до кипения и выложите старое варенье. Доведите воду до кипения. Затем дайте остыть до комнатной температуры.

Теперь введите в остывший вареневый отвар крахмал и поставьте вариться не больше чем на 5 минут.

Кисель можно подавать на стол. Пить его можно как теплым, так и полностью остывшим.

Фото: freepik