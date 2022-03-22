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Як відрізнити корисні консерви від шкідливих: деякі краще викинути одразу

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Вівторок 22 березня 2022 10:54
Як відрізнити корисні консерви від шкідливих: деякі краще викинути одразу Фото: Як відрізнити корисні консерви від шкідливих (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Консерви можуть виручати нас, коли нема часу і змоги готувати, ніде зберігати приготоване тощо. Однак є тут і ряд ризиків, адже не вся консервована продукція безпечна.

Як відрізнити шкідливі консерви від корисних - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Не всі консерви корисні

Безумовно, консерви перед закатуванням в банки мають бути стерильними, бо пройшли прогрівання, і всі мікроорганізми там мають бути знищені. Проте в них додають багато солі й оцту, або цукру, аби вони не "заростали" бактеріями.

Експерти кажуть, що овочі, консервовані в "гіпертонічному" розсолі, тобто багатому на сіль чи цукор, втрачають свій вміст. З них виходить вода разом з вітамінами, а її місце заступає розсіл. Фактично, ми їмо розсіл і текстурою овочів. До такої їжі краще ставитися, як до делікатесу, і нечасто нею смакувати.

Варення та джем - це доданий цукор, яким зловживати не можна. А якщо фрукти піддавалися термічній обробці годину чи більше, в них уже дуже сильно впала кількість вітаміну С. Таким чином, в типовому варенні багато цукру, мало вітамінів, і є лише клітковина.

Також є ризик від спор Clostridium botulinum (збудник ботулізму), який може причаїтися в консервах, особливо нещільно закритих, чи домашнього виробництва. Таке буває нечасто, але може призвести до тяжкого отруєння. Аби цьому запобігти, банки закривають неушкодженими кришками, і потім стерилізують шляхом кип'ятіння банок на водяній бані.

Домашня тушкованка - краща за ковбасу, але зловживати нею теж не варто. Краще їсти з овочами (не консервованими), тоді не буде перекосу раціону в бік насичених жирів.

Які ж консерви корисні

Експерти кажуть, що перевагу треба віддавати тому, що консервувалося у власному соку, тобто без розсолу. Наприклад, це консервовані бобові (квасоля, боби, нут, горошок), також кукурудза, овочеві страви на кшталт лечо й "ікри", томатні пасти й соуси, рибні консерви.

Консервовані у власному соку чи в соусі бобові - це дуже поживна їжа, яка доступна більшості за ціною.

Кукурудзу можна додавати до супів, рису, салатів, тушкованого м’яса.

Томатні соуси і пасти краще вибирати без надлишку цукру. Зокрема корисний пігмент томатів - лікопен - добре переносить нагрівання, ще й стає більш доступним для засвоєння. Це краще, ніж купувати несезонні помідори без смаку і запаху.

Рибні консерви входять до переліку рекомендованих джерел білка, омега-3 поліненасичених жирних кислот і кальцію (якщо риба з "цукровими" кістками, і ви їх теж їсте). Рибні консерви зроблені на виробництві, добре запаяні, і тому безпечні.

Лечо та інші овочеві страви - проходять етап стерилізації в банці, тобто не потребують великих кількостей солі й оцту для стримування мікроорганізмів. Якщо ж ви відкрили баночку, а там пліснява, то викидайте все. Токсини грибків переходять в розчин і труять весь вміст, тож просто викинути трохи запліснявілого - не варіант.

Звісно ж при покупці консервів треба звертати увагу на терміни зберігання, а також на банку - вона в жодному разі не може бути здутою.

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