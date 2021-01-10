Українцям розповіли про шоколадні цукерки з неприємним "сюрпризом": що потрібно знати

Шоколадні цукерки (фото: pixabay.com)

Шоколадні цукерки з білим нальотом, який іноді можна помітити на цих солодощах, свідчить або про прострочену кондитерку, або про те, що вона створювалася з порушенням технології виробництва.

Про це розповіла доцент кафедри ресторанної продукції Національного університету харчових технологій Ірина Корецька в ефірі телеканалу "Україна 24".

Як пояснила експерт, білий наліт на шоколаді буває двох видів - цукровий або жировий.

"Жировий - це порушення технології на виробництві, чого не допускають наші виробники, за це їх б'ють по руках. За цим стежать. А цукровий наліт - це те, що шоколадка пролежала десь у схованці, а потім її розкупили на розпродажі на Новий рік і 8 березня вирішили подарувати - вона буде біляста, це природна реакція", - говорить фахівець.

Також Корецька звернула увагу, що деякі види цукерок можуть твердішати з часом.

"Якщо це помадні цукерки, які "стукають", то термін придатності вже однозначно минув, це вже був торішній Новий рік", - зазначила вона.

Раніше повідомлялося, що український дієтолог назвав причину, чому шоколадні цукерки можуть бути дуже небезпечні.

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