ua en ru
Чт, 27 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оказывается, этот алкоголь улучшает зрение: заявление окулиста

Новина українською →
Четверг 27 июля 2023 18:01
Оказывается, этот алкоголь улучшает зрение: заявление окулиста Какой алкоголь может улучшить зрение (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко
Эксперт: Анна Пилипчук

Один из видов алкоголя, как оказалось, может оказаться полезным для зрения благодаря содержанию определенных веществ.

Об этом рассказала окулист Анна Пилипчук в Instagram .

Какое спиртное хорошо влияет на глаза

По словам офтальмолога, речь идет о красном вине, изготовленном из темных сортов винограда. Он включает в себя полезное вещество - ресвератрол.

Оно защищает зону сетчатки глаза. Ту самую, которая отвечает за четкое и цветное зрение.

"Хочешь добавить в свою жизнь четкое зрение и его цветность, то не отказывайся от одного бокала хорошего красного вина", - говорит окулист.

Врач добавила, что ВОЗ также рекомендует пить алкоголь, а именно 1 бокал хорошего красного вина, но предостерегает, что чрезмерное употребление алкоголя приводит к возникновению болезней.

Чем еще полезен ресвератрол

Исследования говорят, что ресвератрол обладает следующими полезными свойствами:

  • снижает уровень холестерина
  • укрепляет стенки сосудов
  • выступает в качестве антиоксиданта и антимутагена
  • оказывает противовоспалительное действие
  • предотвращает формирование сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета.
  • замедляет развитие рака и подавляет новообразование, развитие и прогрессирование раковых клеток.

Интересно, что кроме кожуры винограда ресвератрол также содержится в чернике.

Важно!

Имейте в виду, что безопасной дозы алкоголя практически нет. Даже если вы употребляете изредка - "на праздники" или только если есть повод, рано или поздно вы можете увеличивать дозу или частотность.

От алкогольной зависимости не застрахован абсолютно никто, и с этим нужно считаться, когда начинаете с 1-2 бокалов переходить к большему количеству выпитого за вечер.

Раньше мы писали об очень опасном алкоголе в летнюю жару.

Также читайте, что случится с вами, если будете пить слишком много пива.

Читайте РБК-Украина в Google News
лікарі напої