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Украинцев предупредили о хитрости супермаркетов с акционными товарами перед праздниками

Вторник 30 апреля 2024 08:30
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Украинцев предупредили о хитрости супермаркетов с акционными товарами перед праздниками Какие уловки внедряют магазины перед праздниками (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Акции и рекламные скидки – эти эффективные методы привлечения покупателей всегда активно применяют супермаркеты перед любыми праздниками.

О уловках, использующих торговые сети, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Защиту прав потребителей" .

В чем состоит хитрость

Супермаркеты и магазины должны принимать и обменивать непродовольственные товары, даже если они были проданы по акции. Однако если торговая точка делает отметку типа "акционный товар возврату и обмену не подлежит" или подобную, это противоречит действующему законодательству.

Согласно статье 9 Закона Украины "О защите прав потребителей", потребитель имеет право обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный у продавца, у которого он был приобретен, если товар не удовлетворил его по форме, габаритам, фасону, цвету, размеру или с других причин не может быть использован по назначению.

Потребитель имеет право на обмен товара надлежащего качества в течение 14 дней, не считая дня покупки, если более длительный срок не объявлен продавцом.

Обмен товара надлежащего качества производится, если он не использовался и сохранен его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, ярлыки, а также расчетный документ, выданный потребителю вместе с проданным товаром.

Однако это не касается перечня товаров, не подлежащих обмену (возвращению) по основаниям, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 19.03.1994 г. №172 .

При этом отмечается: обмен товара надлежащего качества производится при соблюдении ряда условий. В частности, если он не использовался и сохранен его товарный вид, потребительские свойства, а также:

  • пломбы;
  • ярлыка;
  • расчетный документ, выданный потребителю вместе с проданным товаром.

Как мы ранее писали, в Украине постепенно снижается цена на популярный "зимний" овощ.

Раньше мы писали о том, как в Украине изменились цены на продукты.

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