Украинцев предупредили о хитрости супермаркетов с акционными товарами перед праздниками
Акции и рекламные скидки – эти эффективные методы привлечения покупателей всегда активно применяют супермаркеты перед любыми праздниками.
О уловках, использующих торговые сети, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Защиту прав потребителей" .
В чем состоит хитрость
Супермаркеты и магазины должны принимать и обменивать непродовольственные товары, даже если они были проданы по акции. Однако если торговая точка делает отметку типа "акционный товар возврату и обмену не подлежит" или подобную, это противоречит действующему законодательству.
Согласно статье 9 Закона Украины "О защите прав потребителей", потребитель имеет право обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный у продавца, у которого он был приобретен, если товар не удовлетворил его по форме, габаритам, фасону, цвету, размеру или с других причин не может быть использован по назначению.
Потребитель имеет право на обмен товара надлежащего качества в течение 14 дней, не считая дня покупки, если более длительный срок не объявлен продавцом.
Обмен товара надлежащего качества производится, если он не использовался и сохранен его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, ярлыки, а также расчетный документ, выданный потребителю вместе с проданным товаром.
Однако это не касается перечня товаров, не подлежащих обмену (возвращению) по основаниям, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 19.03.1994 г. №172 .
При этом отмечается: обмен товара надлежащего качества производится при соблюдении ряда условий. В частности, если он не использовался и сохранен его товарный вид, потребительские свойства, а также:
- пломбы;
- ярлыка;
- расчетный документ, выданный потребителю вместе с проданным товаром.
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