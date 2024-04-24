В Украине постепенно снижается цена на популярный "зимний" овощ

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на East Fruit.

Почему цены на морковь снижаются

Медленное снижение цен на морковь в Украине - интересное явление. Это может быть вызвано разными факторами, такими как увеличение производства, изменения в климатических условиях или изменения в спросе на рынке.

Несмотря на это цены в промежутке от 8 до 10 грн/кг выглядят очень привлекательно, особенно для потребителей, поскольку это делает морковь доступной для более широкого круга людей.

Украина известна своим производством моркови, но сохранность этого овоща до весны может быть вызовом для многих производителей. Традиционно в Украине морковь считали одним из самых сложных овощей для длительного хранения, что может привести к росту цен именно в конце апреля и мае. К концу мая цены обычно стабилизируются или даже снижаются с появлением нового урожая ранней моркови.

Однако в этом сезоне наблюдается рост предложения моркови, что может привести к дальнейшему падению цен, подобному ситуации в 2020 году.

В то же время пока неизвестно, насколько фермерам южных регионов Украины удалось возобновить выращивание ранних овощей после неблагоприятных условий прошлых сезонов. И именно от этого будут зависеть перспективы ценовой ситуации в мае.

Сколько сейчас стоит морковь

Сейчас самое дешевое предложение на морковь второго сорта наблюдается в сети супермаркетов АТБ. Там за килограмм овоща просят 7,49 гривны.

Цена на морковь в украинских супермаркетах (Скриншот)