4 типа мужчин, которых нужно избегать женщинам
Во время поисков партнера встречаются определенные мужчины, демонстрирующие "красные флажки" - нездоровое поведение в отношениях. Хотя никто не идеален, есть некоторые типажи, которые должны вызывать подозрение у женщин, желающих здоровых отношений.
О том, каких мужчин следует избегать женщинам, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Browngirl.
Альфонс
Этот парень имеет хороший вкус, но постоянно имеет очень ограниченный бюджет. Он может хвастаться вам тем, что любит иметь все самое лучшее в жизни, но ему удобно рассчитывать на то, что вы будете финансировать большинство вещей.
Женщину тянет к нему, потому что он питается ее способностями к воспитанию и способностью быть опекуном. Этот мужчина говорит о своих целях, например, как он пытается реализоваться, и это дает надежду на будущее с ним. Он может даже сказать, что работает ради общего благополучия.
Впоследствии становится заметно, что его финансы все еще не в порядке, и что у него, возможно, даже есть опыт частой безработицы. Вы замечаете, что он удобно оставляет кошелек в других штанах, никогда не отказывается, когда вы предлагаете заплатить, и дарит вам посредственные подарки - в то время, как вы так тщательно выбираете подарки для него.
Не стоит строить отношения с таким парнем - переоцените отношения, прежде чем вы окажетесь с задолженностью. Ведь такое поведение показывает, как будет выглядеть будущее с этим мужчиной.
Свободен от отношений
Такой мужчина может быть воспитанным, остроумным и привлекательным. Он расскажет вам все, что вы хотите услышать, но по каким-либо причинам не может отказаться от холостяцкой жизни.
Его единственные серьезные отношения длились всего месяц? Он постоянно говорит вам, что он переборчивый, и имеет интрижки с несколькими женщинами одновременно? Кроме того, если вы чувствуете, что он пытается интегрировать вас в свою жизнь, это может быть симптомом более глубокой проблемы.
Он не желает взять на себя ответственность. Это значит, что он не позволяет вам ощутить настоящую эмоциональную близость и построить здоровые отношения. Ведь в отношениях два взрослых партнера несут ответственность.
Конечно, можно предположить, что его приоритеты изменятся, но помните, что это не наша работа - менять кого-то, а взрослых мужчин - и подавно.
Свободный от отношений мужчина вряд ли откажется от своего образа жизни (иллюстрация: Freepik)
"Мамин сыночек"
Этот парень обычно очень мил и хорошо относится к партнерше. Он вежлив со всеми вокруг, и кажется, что в нем нет никаких недостатков. Это здорово, пока вы не замечаете странное поведение - он вовлекает свою мать в абсолютно все аспекты своей жизни.
Это может означать все - от карьерных и личных решений до того, являетесь ли вы "правильной" девушкой для него. Что произойдет, если такого мужчину подталкивать к самостоятельному выбору?
Одно из двух: он выберет свою маму, или сначала выберет партнершу, а потом в любых недоразумениях будет жаловаться матери о якобы глупом поведении женщины.
Он, вероятно, будет хвастаться мамиными кулинарными умениями, никогда не будет ссориться с ней, когда она не права. Кроме этого, не забывайте о явном признаке "маминого сынишки" - он будет говорить, что его маме никогда не нравилась ни одна из его девушек.
"Мистер Эго"
"Мистер Эго" на самом деле достаточно умный и разносторонний парень, который не может смириться с собственными недостатками. К тому же, он очень решителен и может чувствовать, что мир вращается вокруг него.
Такой мужчина может спорить с вами только для того, чтобы доказать свою правоту и повысить самооценку. Ведь признание его мнения удовлетворяет его потребность обладать авторитетом.
"Мистер Эго" будет спорить только ради самоутверждения (иллюстрация: Freepik)
Этот мужчина расцветает от постоянных комплиментов и постарается превзойти партнершу, если будет такая возможность. Несмотря на то, что он может хотеть быть с успешной женщиной, его большое эго может препятствовать созданию отношений, основанных на уважении, равенстве и здоровом общении.
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