Украинцы за огромные деньги могут продать необычные гривны: как выглядят
В Украине люди продают уникальные банкноты, которые коллекционеры готовы купить за сумасшедшие деньги. В частности, неважно какой номинал у купюры, высокая цена обусловлена номером банкноты.
Какие необычные гривны стоят сумасшедших денег - читайте в Styler ниже.
500 гривен
За 30 000 грн. на специализированном ресурсе Violity продают набор из десяти 500-гривневых купюр с номерами от ЕД 1666660 до ЕД 1666669.
Автор объявления утверждает, состояние банкнот - отличное, дефектов у них и реставрации не испытывали.
В Украине продают уникальные 500-гривневые купюры (violity)
2 гривна
Также за 1500 гривен продается 2 гривны 2011 года за 1500 гривен.
Стоимость купюры высока из-за уникального номера - РГ 1100000.
В Украине продают уникальные 2 гривны (violity)
50 гривен
В Украине за 6500 грн. продают купюру 50 гривен 2013 года.
На банкноте есть надпись "зразок".
В Украине продают уникальные 50 гривен (violity)
1 гривна
За 10 000 грн продают купюру в 1 грн 2014 года с "коллекционным" номером УУ 1111111. По словам автора объявления, скрытых дефектов у купюры нет и реставрации не испытывала.
В Украине продают уникальную купюру (violity)
50 копеек
Кроме купюр продают еще и уникальные монеты. Так, монету в 50 копеек 1992 года продают на аукционе за 16 тыс. грн.
"Одна из редких монет. Состояние коллекционное, монета не реставрировалась. С небольшим поворотом. Украсит любую коллекцию", - говорится в объявлении.
Продают уникальные 50 копеек (violity)
Ранее мы сообщали, что в Украине почти за 7 тысяч продают редкую монету номиналом в 2 копейки.
Также мы писали, что уникальные 50 копеек продают за 2900 гривен.
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