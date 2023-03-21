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Украинцы за огромные деньги могут продать необычные гривны: как выглядят

Новина українською →
Вторник 21 марта 2023 19:16
Украинцы за огромные деньги могут продать необычные гривны: как выглядят В Украине продают необычные деньги за сумасшедшие суммы (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине люди продают уникальные банкноты, которые коллекционеры готовы купить за сумасшедшие деньги. В частности, неважно какой номинал у купюры, высокая цена обусловлена номером банкноты.

Какие необычные гривны стоят сумасшедших денег - читайте в Styler ниже.

500 гривен

За 30 000 грн. на специализированном ресурсе Violity продают набор из десяти 500-гривневых купюр с номерами от ЕД 1666660 до ЕД 1666669.

Автор объявления утверждает, состояние банкнот - отличное, дефектов у них и реставрации не испытывали.

Украинцы за огромные деньги могут продать необычные гривны: как выглядятУкраинцы за огромные деньги могут продать необычные гривны: как выглядят

В Украине продают уникальные 500-гривневые купюры (violity)

2 гривна

Также за 1500 гривен продается 2 гривны 2011 года за 1500 гривен.

Стоимость купюры высока из-за уникального номера - РГ 1100000.

Украинцы за огромные деньги могут продать необычные гривны: как выглядятУкраинцы за огромные деньги могут продать необычные гривны: как выглядятВ Украине продают уникальные 2 гривны (violity)

50 гривен

В Украине за 6500 грн. продают купюру 50 гривен 2013 года.

На банкноте есть надпись "зразок".

Украинцы за огромные деньги могут продать необычные гривны: как выглядятУкраинцы за огромные деньги могут продать необычные гривны: как выглядятВ Украине продают уникальные 50 гривен (violity)

1 гривна

За 10 000 грн продают купюру в 1 грн 2014 года с "коллекционным" номером УУ 1111111. По словам автора объявления, скрытых дефектов у купюры нет и реставрации не испытывала.

Украинцы за огромные деньги могут продать необычные гривны: как выглядятУкраинцы за огромные деньги могут продать необычные гривны: как выглядят

В Украине продают уникальную купюру (violity)

50 копеек

Кроме купюр продают еще и уникальные монеты. Так, монету в 50 копеек 1992 года продают на аукционе за 16 тыс. грн.

"Одна из редких монет. Состояние коллекционное, монета не реставрировалась. С небольшим поворотом. Украсит любую коллекцию", - говорится в объявлении.

Украинцы за огромные деньги могут продать необычные гривны: как выглядятУкраинцы за огромные деньги могут продать необычные гривны: как выглядятУкраинцы за огромные деньги могут продать необычные гривны: как выглядятПродают уникальные 50 копеек (violity)

Ранее мы сообщали, что в Украине почти за 7 тысяч продают редкую монету номиналом в 2 копейки.

Также мы писали, что уникальные 50 копеек продают за 2900 гривен.

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