Украинцы стали чаще жаловаться на нарушение языкового закона: новая статистика

В Украине зарегистрировано за три месяца больше жалоб на нарушение языкового закона, чем за предыдущие полгода. Так, за период с июля по сентябрь в Офис языкового омбудсмена поступило 1155 соответствующих сообщений, в то время как ранее таких было 962 за шесть месяцев.

Об этом 5 октября рассказал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь на брифинге в "Media Center Ukraine - Ukrinform".

При этом чиновник отметил, что в настоящее время завершено 53 мероприятий по государственному контролю касательно нарушения языкового законодательства в различных сферах.

Так, больше всего жалобы граждан касались интернет-представительств - 57,5%, где были выявлены нарушения.

Кроме того, не соблюдались правила по языку в образовательной сфере - 11,6%, нарушения касались деятельности органов государственной власти и местного самоуправления - 11,1%, информации для общего ознакомления (вывесок, рекламы) - 8,2%, и в других сферах - 11,6%.

"По большинству из них мы достигли того, что нарушения были устранены, а деятельность тех или иных хозяйствующих субъектов приведена в соответствие с языковым законом", - рассказал Креминь.

Вместе с тем языковой омбудсмен проинформировал, что 33 меры государственного контроля были временно приостановлены, так как субъекты, в отношение которых они проходят, сейчас находятся на временно оккупированных войсками РФ территориях.

"17 из них мы планируем восстановить в ближайшее время после освобождения и прекращения боевых действий на значительной территории Украины. По результатам проведенных государственных контролей в 2022 году было составлено 53 акта, 21 протокол и вынесено 14 предупреждений. В результате принятых мер в рамках госконтроля нарушения были устранены, повторные жалобы не поступали", - добавил чиновник.

По обновленной статистике, которую проводят в Секретариате Уполномоченного по защите государственного языка, по нарушениям лидируют Киев (27,1%), Харьковская (23,7%) и Одесская (5,5%) области.

Напомним, что подать обращение или жалобу к языковому омбудсмену можно по форме на сайте или на почту lyst@mova-ombudsman.gov.ua, или отправить почтой по адресу: 01001, г. Киев, переулок Музейный, 12.

Видео: Тарас Креминь высказался о ситуации с нарушениями языкового закона в Украине