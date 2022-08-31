Кремінь закликав доопрацювати законопроект про медіа

Законопроєкт про медіа, ухвалений депутатами у першому читанні, має бути суттєво доопрацьований, щоб не допустити звуження сфери використання державної мови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня .

“Будь-який законопроєкт повинен насамперед, враховувати особливості національного законодавства. Тому дискусії з європейськими партнерами не повинні стати дискримінаційними для національних інтересів”, - заявив Кремінь.

Кремінь зауважив, що з боку українського суспільства, представників медіасередовища та частини народних обранців є застереження до цього законопроекту. Тому він вважає, що його треба суттєво вдосконалити до другого читання.

“Українська мова завжди була і буде залишатися носієм української ідентичності. Будь-які спроби звузити сферу її функціонування можуть завдати втрат українській державності. Сподіваюся, що в остаточній версії всі чутливі складові законопроекту будуть прибрані”, - додав у підсумку омбудсмен.

Схвалення цього закону є одним з критеріїв, необхідних для початку переговорів про вступ України до Європейського союзу.