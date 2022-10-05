Українці стали частіше скаржитися на порушення мовного закону: нова статистика

В Україні зареєстровано за три місяці більше скарг через порушення мовного закону, аніж за попередні пів року. Так, за період з липня по вересень до Офісу мовного омбудсмена надійшло 1155 відповідних повідомлень, тоді як раніше таких було 962 за шість місяців.

Про це 5 жовтня розповів Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь на брифінгу у "Media Center Ukraine - Ukrinform".

При цьому чиновник зазначив, що наразі завершено 53 заходи щодо державного контролю щодо порушення мовного законодавства у різних сферах.

Так, найбільше скарг громадян стосувалися інтернет-представництв - 57,5%, де було виявлено порушення.

Крім того, не дотримувалися правил щодо мови в освітній сфері - 11,6%, порушення стосувалися діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування - 11,1%, інформації для загального ознайомлення (вивісок, реклами) - 8,2%, та інших сферах - 11,6%.

"По більшості з них ми досягли того, що порушення були усунуті, а діяльність тих чи інших суб'єктів господарювання приведена у відповідність до мовного закону", - розповів Кремінь.

Водночас мовний омбудсмен поінформував, що 33 заходи державного контролю були тимчасово припинені, оскільки суб'єкти, стосовно яких вони проходять, наразі перебувають на тимчасово окупованих військами РФ територіях.

"17 з них ми плануємо відновити найближчим часом через звільнення та припинення бойових дій на значній території України. За результатами проведених державних контролів у 2022 році було складено 53 акти, 21 протокол та винесено 14 попереджень. Внаслідок вжитих заходів в рамках держконтролю порушення були усунуті, повторних скарг не надходило", - додав чиновник.

За оновленою статистикою, яку проводять у Секретаріаті Уповноваженого із захисту державної мови, по порушеннях лідирують Київ (27,1%), Харківська (23,7%) та Одеська (5,5%) області.

Нагадаємо, що подати звернення чи скаргу до мовного омбудсмена можна за формою на сайті або на пошту lyst@mova-ombudsman.gov.ua, або надіслати поштою на адресу: 01001, м. Київ, провулок Музейний, 12.

Відео: Тарас Кремінь висловився про ситуацію з порушеннями мовного закону в Україні