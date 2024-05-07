Украинцы сказали, чего ждут от женщин на первом свидании за оплату счета
Первое свидание - это всегда загадка, как для мужчины, так и для женщины, ведь в современном мире все стандарты перевернулись с ног на голову, но все еще есть определенные ожидания у обеих сторон.
Детальнее о том, чего ожидают мужчины от женщин после оплаты счета за первое свидание, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-опрос dating_andrew.
Чего ждут мужчины от женщины после оплаты первого свидания
В общем-то, тема свиданий и отношений - очень интересная и иногда бывают неординарные случаи, которые запоминаются на всю жизнь.
Но в современных реалиях, когда все очень доступно, многие мужчины привыкли к тому, что оплата счета и немного внимания, дает им право рассчитывать на скорую близость.
К счастью, так считают далеко не все, и ответы украинских мужчин, попавших в список опрошенных - это подтверждают. А звучат они так:
- "Ну, если я зову на свидание девушку, то это уже по желанию, мне оплачивать или нет. Хотя, с одной стороны, я как бы позвал, но с другой стороны - это первое свидание, и что можно от первого свидания ожидать? Обычно ничего, просто приятное общение, наверное"
- "Во-первых, мне должна понравиться девушка, чтобы я за нее заплатил, как бы это ни звучало, и хорошо проведенный вечер, будет приятным бонусом"
- "Ничего не ожидаю. Если я позвал ее гулять, то я оплачу свидание, а если она позвала, это какая-то подруга, обычно, я тоже оплачу. Но нет никаких ожиданий, то есть, если я иду с человеком гулять с намерением, типа, потом позвать ее к себе в гости и посмотреть фильм, тогда я чего-то ожидаю. Но обычно, первое свидание - это о том, чтобы познакомиться с человеком, увидеть, что это за фрукт без ожиданий.
- "Второе свидание, ну, требовать я ничего не буду, если это нормальный человек, то будь добра, согласиться на второе свидание".
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