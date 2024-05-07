Українці сказали, чого очікують від жінок на першому побаченні за оплату рахунку
Перше побачення - це завжди загадка, як для чоловіка, так і для жінки, адже у сучасному світі всі стандарти перегорнулися з ніг на голову, але все ще є певні очікування у обох сторін.
Детальніше про те, чого очікують чоловіки від жінок після оплати рахунку за перше побачення, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-опитування dating_andrew.
Чого очікують чоловіки від жінки після оплати першого побачення
Загалом тема побачень і стосунків - дуже цікава та іноді бувають неординарні випадки, які запам’ятовуються на все життя.
Та у сучасних реаліях, коли все дуже доступно, багато чоловіків звикли до того, що оплата рахунку і трохи уваги, дає їм право розраховувати на швидку близькість.
На щастя, так вважають далеко не всі, і відповіді українських чоловіків, які потрапили до списку опитаних - це підтверджують. А звучать вони так:
- "Ну, якщо я кличу на побачення дівчину, то це вже по бажанню, чи мені оплачувати, чи ні. Хоча, з одного боку, я як би покликав, але з іншого боку - це перше побачення, і що можна від першого побачення очікувати? Зазвичай нічого, просто приємне спілкування, напевно"
- "По-перше, мені повинна сподобатися дівчина, щоб я за неї заплатив, якби це не звучало, і гарно проведений вечір, буде приємним бонусом"
- "Нічого не очікую. Якщо я покликав її гуляти, то я оплачу побачення, а якщо вона покликала, це якась подруга, зазвичай, я теж оплачу. Але немає ніяких очікувань, тобто, якщо я йду з людиною гуляти з наміром, типу, потім покликати її до себе в гості й подивитися фільм, то тоді, я чогось очікую. Але зазвичай, перше побачення - це про те, щоб познайомитися з людиною, побачити, що це за фрукт без очікувань"
- "Друге побачення, ну, вимагати я нічого не буду, якщо це нормальна людина, то будь добра, погодитися на друге побачення".
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