Украинцы сказали, важен ли рост партнера в отношениях (видео)

Важен ли рост для украинцев в отношениях

Рост действительно может играть важную роль в отношениях, ведь это, в первую очередь, комфорт. Людям должно быть удобно гулять вместе и жить в одной квартире. Но главные стереотипы или принципы сидят в голове.

Для кого-то недопустимо встречаться с партнером ниже или выше ростом. В частности, девушки не любят парней ниже, а вот мужчинам не всегда комфортно с женщинами, которые выше их, особенно, когда они еще и носят каблуки.

Стали бы женщины встречаться с мужчиной, ниже ростом? Вот так ответили опрошенные девушки:

"Ну смотрите, я 1 метр 60 сантиметров, да и я не знаю, кто может быть ниже, но если такие есть, то, пожалуй, нет"

"Нет"

"Главное, чтобы человек был хороший"

"Нет"

"Нет, уже такие случаи были, поэтому не представляю"

"Нет"

"Я метр 60, если парень ниже меня, то это большая редкость, я такого не встречала, поэтому даже не знаю, как ответить"

"Да".

Как ответили мужчины на вопрос, стали бы встречаться с женщиной, которая выше ростом: