Украинцы сказали, важен ли рост партнера в отношениях (видео)

Рост для многих женщин является ключевым критерием для выбора спутника по жизни, ведь не каждая может быть рядом с тем, кто ниже ее. Но некоторым все равно, главное, чтобы человек был хороший и чтобы он был настоящим мужчиной. А вот у мужчин это может вызвать комплексы.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-опрос dating_Andrew.
Рост действительно может играть важную роль в отношениях, ведь это, в первую очередь, комфорт. Людям должно быть удобно гулять вместе и жить в одной квартире. Но главные стереотипы или принципы сидят в голове.
Для кого-то недопустимо встречаться с партнером ниже или выше ростом. В частности, девушки не любят парней ниже, а вот мужчинам не всегда комфортно с женщинами, которые выше их, особенно, когда они еще и носят каблуки.
Стали бы женщины встречаться с мужчиной, ниже ростом? Вот так ответили опрошенные девушки:
Как ответили мужчины на вопрос, стали бы встречаться с женщиной, которая выше ростом:
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