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Украинцы сказали, важен ли рост партнера в отношениях (видео)

Важен ли рост для отношений (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Рост для многих женщин является ключевым критерием для выбора спутника по жизни, ведь не каждая может быть рядом с тем, кто ниже ее. Но некоторым все равно, главное, чтобы человек был хороший и чтобы он был настоящим мужчиной. А вот у мужчин это может вызвать комплексы.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-опрос dating_Andrew.

Важен ли рост для украинцев в отношениях

Рост действительно может играть важную роль в отношениях, ведь это, в первую очередь, комфорт. Людям должно быть удобно гулять вместе и жить в одной квартире. Но главные стереотипы или принципы сидят в голове.

Для кого-то недопустимо встречаться с партнером ниже или выше ростом. В частности, девушки не любят парней ниже, а вот мужчинам не всегда комфортно с женщинами, которые выше их, особенно, когда они еще и носят каблуки.

Стали бы женщины встречаться с мужчиной, ниже ростом? Вот так ответили опрошенные девушки:

  • "Ну смотрите, я 1 метр 60 сантиметров, да и я не знаю, кто может быть ниже, но если такие есть, то, пожалуй, нет"
  • "Нет"
  • "Главное, чтобы человек был хороший"
  • "Нет"
  • "Нет, уже такие случаи были, поэтому не представляю"
  • "Нет"
  • "Я метр 60, если парень ниже меня, то это большая редкость, я такого не встречала, поэтому даже не знаю, как ответить"
  • "Да".

Как ответили мужчины на вопрос, стали бы встречаться с женщиной, которая выше ростом:

  • "Нет, как-то я не представляю этого"
  • "Может быть"
  • "Возможно"
  • "Да"
  • "Я думаю, что нет".
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