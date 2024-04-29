Українці сказали, чи важливий зріст партнера у стосунках (відео)

Зріст, для багатьох жінок є ключовим критерієм для вибору супутника по життю, адже не кожна може бути поруч з тим, хто нижче за неї. Але деяким все одно, аби людина була гарна та щоб він був справжнім чоловіком. А от у чоловіків це може викликати комплекси.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-опитування dating_Andrew.
Зріст дійсно може відігравати важливу роль у стосунках, адже це, в першу чергу, про комфорт. Людям має бути зручно гуляти разом та жити в одній квартирі. Але головні стереотипи чи принципи сидять у голові.
Для когось неприпустимо зустрічатися з партнером нижче або вище зростом. Зокрема, дівчата не люблять хлопців нижче, а от чоловікам не завжди комфортно з жінками, які вищі за них, особливо, коли ще й носять підбори.
Чи стали б жінки зустрічатися з чоловіком, який нижче зростом? Ось так відповіли опитані дівчата:
Як відповіли чоловіки на питання, чи стали б зустрічатися з жінкою, яка вище зростом:
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