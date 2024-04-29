Українці сказали, чи важливий зріст партнера у стосунках (відео)

Чи важливий ріст для українців у стосунках

Зріст дійсно може відігравати важливу роль у стосунках, адже це, в першу чергу, про комфорт. Людям має бути зручно гуляти разом та жити в одній квартирі. Але головні стереотипи чи принципи сидять у голові.

Для когось неприпустимо зустрічатися з партнером нижче або вище зростом. Зокрема, дівчата не люблять хлопців нижче, а от чоловікам не завжди комфортно з жінками, які вищі за них, особливо, коли ще й носять підбори.

Чи стали б жінки зустрічатися з чоловіком, який нижче зростом? Ось так відповіли опитані дівчата:

"Ну дивіться, я 1 метр 60 сантиметрів та і я не знаю, хто може бути нижчий, але якщо такі є, то, мабуть, ні"

"Ні"

"Аби людина була хороша"

"Ні"

"Ні, вже такі випадки були, тому не уявляю"

"Ні"

"Я метр 60, якщо хлопець нижчий за мене, то це велика рідкість, я такого не зустрічала, тому навіть не знаю, як відповісти"

"Так".

Як відповіли чоловіки на питання, чи стали б зустрічатися з жінкою, яка вище зростом: