UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українці сказали, чи важливий зріст партнера у стосунках (відео)

Чи важливий зріст для стосунків (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Зріст, для багатьох жінок є ключовим критерієм для вибору супутника по життю, адже не кожна може бути поруч з тим, хто нижче за неї. Але деяким все одно, аби людина була гарна та щоб він був справжнім чоловіком. А от у чоловіків це може викликати комплекси.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-опитування dating_Andrew.

Чи важливий ріст для українців у стосунках

Зріст дійсно може відігравати важливу роль у стосунках, адже це, в першу чергу, про комфорт. Людям має бути зручно гуляти разом та жити в одній квартирі. Але головні стереотипи чи принципи сидять у голові. 

Для когось неприпустимо зустрічатися з партнером нижче або вище зростом. Зокрема, дівчата не люблять хлопців нижче, а от чоловікам не завжди комфортно з жінками, які вищі за них, особливо, коли ще й носять підбори. 

Чи стали б жінки зустрічатися з чоловіком, який нижче зростом? Ось так відповіли опитані дівчата:

  • "Ну дивіться, я 1 метр 60 сантиметрів та і я не знаю, хто може бути нижчий, але якщо такі є, то, мабуть, ні"
  • "Ні"
  • "Аби людина була хороша"
  • "Ні"
  • "Ні, вже такі випадки були, тому не уявляю"
  • "Ні"
  • "Я метр 60, якщо хлопець нижчий за мене, то це велика рідкість, я такого не зустрічала, тому навіть не знаю, як відповісти"
  • "Так".

Як відповіли чоловіки на питання, чи стали б зустрічатися з жінкою, яка вище зростом:

  • "Ні, якось я не уявляю цього"
  • "Може бути"
  • "Можливо"
  • "Так"
  • "Я думаю, що ні".
Читайте РБК-Україна в Google News
стоснукиЧоловікиЖінки