Психологи назвали 7 признаков, что вы влюблены в человека, который вам не подходит

"Бабочки в животе" часто возникаю при влюбленности. Но иногда они могут возникать совсем не вовремя и не к тому человеку. Есть определенные признаки, свидетельствующие, что вы влюбились не в того человека.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Hack Spirit .

Оставляют у вас чувство неуверенности

Психологи рассказали, если ваш партнер заставляет вас чувствовать себя незащищенным и неуверенным, то, возможно, это не ваш человек.

Также они могут шантажировать, что уйдут от вас в любой момент. Все для того, чтобы вы ходили вокруг них на цыпочках.

В такой ситуации стоит обдумать свои отношения.

Вам постоянно кажется, что вы не правы

Если постоянно чувствуете, что делаете что-то не так или в вас вызывают это чувство, то вы в отношениях не с тем человеком.

Если партнер вас искренне любит, то он не будет с вами так поступать.

Психотерапевт Робин Стерн рассказал, что это главный признак манипуляции, ее используют для контроля вашей жизни.

Вы чувствуете себя изолированным

Чувство изолированности в отношениях является красным флажком.

Это проявляется так, что партнер может запрещать видеться с друзьями или родными.

Человек, который демонстративно позволяет вам потерять из виду самых близких людей, вам не подходит. Они хотят, чтобы вы зависели только от них.

Вы не развиваетесь

Вы будто стоите на месте, хотя много работаете и совершаете немало действий, а по факту просто "убиваете" время без результата. Или даже с ностальгией вспоминаете прошлое, где вам было лучше, чем сейчас, несмотря на амбиции и мечты.

Неудовлетворенность собой

Вам кажется, что вроде бы все хорошо, и закрываете глаза на недовольство своей жизнью, отсутствие особых достижений и карьерного роста, отсутствие бизнеса, денег, славы, власти.

Но человек с вами вполне доволен или его просто это устраивает.

Вы всегда уступаете

Это явно очевидный признак нездоровых отношений, когда другой человек отказывается идти на компромисс. Когда ты единственный человек, который всегда уступает их требованиям.

Человек не делится с вами хорошими новостями

Если ваш мужчина не делится с вами хорошими новостями, увлекательными событиями из своей жизни, он не собирается продолжать с вами отношения. Ваш партнер просто не видит перспектив в общении с вами на долгосрочное будущее.

Очень плохой признак для ваших отношений, если вы узнаете из соцсетей о его повышении на работе или планах.