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Украинцы рассказали о своих худших свиданиях (видео)

Среда 21 февраля 2024 16:26
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Украинцы рассказали о своих худших свиданиях (видео) Украинцы назвали свои худшие свидания (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Свидание - это не всегда романтика и хорошо проведенное время, очень часто они бывают неудачными и, мягко говоря, странными.

О том, какие самые худшие свидания были в жизни украинцев, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-опрос Kismia.

Украинцы назвали свои худшие свидания

В нашей реальности свободные девушки и мужчины не так часто ходят на свидание, поскольку у каждого есть свои причины, у кого-то не хватает времени, кто-то не может ни с кем познакомиться, для кого-то это ненужно, а кто-то просто не имеет желания.

Но ведь свидание - это одна из составляющих нашей жизни, поскольку без них мы не можем узнать человека, не можем построить семью и даже понять, кто находится рядом с нами.

Но иногда в жизни происходят такие свидания, о которых хочется только забыть, ведь они были не лучшими. Опрошенные украинцы рассказали о своих:

"Первое, что приходит на ум, это когда я еще была студенткой, меня пригласил один парень на свидание, мы пошли в пиццерию и после того должны были сходить в кино, и во время свидания он там угощает, говорит, может, давай вина какого-то вып' Ну и в той пиццерии взяли мы максимально странно то вино и оказывается, что у него День рождения, а мы с ним впервые видимся.Отным словом, свидание было испорчено, потому что я уже не могла его серьезно воспринимать.Представьте себе мой шок , когда я понимаю, что у него День рождения, а он со мной, значит у него нет друзей, или он очень специфичен какой-то и я без подарка. Очень неудобная ситуация", - рассказывает женщина.

"Было когда-то, что девушка сильно напилась, потом ей было плохо и я прям спасал, ходил за водой ночью, покупал ей Боржоми. Это было ужасно, мы виделись второй раз в жизни", - рассказал парень.

"Когда я пришла на свидание, я просто вывалила на парня все: "Я хочу детей, машину, чтобы ты меня полностью обеспечивал, свадьбу через неделю". Бедный парень побежал и, к сожалению, пришлось рассчитываться мне", - делится женщина.

"Ну худшее свидание, это было, пожалуй, в МакДональдсе, когда вы гуляете, а тебе предлагают зайти в МакДональдс", - рассказала еще одна девушка.

Ранее мы рассказывали, что украинские мужчины сказали, останутся ли в стране, если откроют границы.

Также читайте наш материал о том, что украинцы назвали залог идеальных отношений.

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