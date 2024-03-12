3 причины, по которым вам не делают предложение руки и сердца
Некоторые думают, что предложение руки и сердца должно произойти в период отношений, но это не всегда бывает так. Страх перед обязанностями может быть подлинным испытанием для многих: неуверенность в будущем, желание сохранить свободу, тревожные мысли о финансах и прочее.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на психологический портал Mentoly в Instagram.
У него уже есть то, что хочет от вас
Если вы живете вместе, имеете сексуальную жизнь, делите расходы и работаете как пара, у мужчины нет особого стимула делать предложение.
Если он женится на вас, что он получит? Если мужчина говорит: "Брак - это только бумажка" или "Мы уже почти замужем", скорее всего, свадьба для него - это просто большие расходы и лишние операции с документами.
Что делать:
Выясните со своим мужем, есть ли у вас общие взгляды на свадьбу. Возможно, вам будет достаточно расписаться без пышного празднования. А заявление вообще можно подать через приложение Действие.
Страх перед обязательствами
Мужчины часто испытывают страх ответственности из-за определенных представлений о том, как брак изменяет жизнь пары.
Воздействие финансовых и бытовых обязанностей, которые партнер не хочет брать на себя, тоже можно сюда отнести. Эти обязательства могут вызвать тревогу о потере свободы или страхе неудачи.
Что делать:
Обсудите с партнером, как вы видите распределение обязанностей внутри пары. Свои и его ожидания по поводу изменений условий вашей жизни и хотите ли вы от мужа больших материальных вложений после женитьбы.
Почему мужчины не делают предложение (фото: Freepik)
Неуверенность и низкая самооценка
Мужчины часто сомневаются в себе и не уверены в том, что их искренне любят. Мужчина - это живой и чувствительный человек со своим багажом и комплексами.
Что делать:
- дайте ему понять, что вы его любите и уважаете.
- хвалите его и говорите, как прекрасен он будет как будущий человек.
- поговорите с ним о его страхах, чтобы все было открыто.
Как долго ждать предложения
Не существует четко определенных временных рамок для того, как долго ждать предложения от мужчины. Уровень взаимопонимания и согласованность долгосрочных целей принимают важную роль в принятии этого решения.
Стоит ли уходить от партнера, если он не хочет жениться
Если ваш партнер сказал, что не хочет жениться, а идея женитьбы важна для вас, возможно, пора переоценить ваши отношения.
Помните, что каждые отношения уникальны, и нет универсального ответа. Общение, терпение и понимание являются ключевыми для решения этого вопроса.
Раньше мы рассказывали, как прошла свадьба Виктора Розового.
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